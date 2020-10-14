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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.20 19:30

X международная конференция «Логистика в Арктике» прошла в формате видеоконференции

За свою 10-летнюю историю существования международная конференция  «Логистика в Арктике» впервые состоялась в формате видеоконференции.  Примечательно, что событие организовали почти сразу после встречи в Мурманске нового ледокола «Арктика», ведь  особое внимание  участники встречи уделили цифровизации процессов судоходства. Так, «Атомфлот» представил новый единый центр управления судами на Севморпути. Также  спикеры обсудили, как развиваются портовые предприятия.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Готовимся к проведению президиума Госкомиссии по развитию Арктики, которая будет проходить буквально через два дня. Представлен будет план развития инфраструктуры Северного морского пути, в целом, не смотря на то, что часть событий повлияли негативно на грузооборот, мы по первому полугодию фиксируем небольшое снижение по перевалке грузов по сравнению с таким же периодом прошлого года».

Пандемия затронула все предприятия, которые работают на территориях Севморпути.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Роспотребнадзор запрещал выгрузку на наши рейдовые терминалы, экипажи не могли сходить с судна, но мы их в ручном режиме отрабатывали и за короткий промежуток эту систему выстроили».

Что касается перспектив транспортно-логистической инфраструктуры, то по словам гендиректора «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» Ольги Буч, транспортировка углеводородного сырья и различных грузов по Северному морскому пути может достичь показателя 80 млн тонн.

 

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