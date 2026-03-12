XII всероссийскую научно-практическую конференцию по проблемам рыбопромыслового прогнозирования открыли в ПИНРО

Два дня специалисты из всех концов страны будут обсуждать актуальные проблемы в сфере рыбных биоресурсов и предлагать пути их решения.

Полярному научно-исследовательскому институту морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича исполнилось 105 лет. Именно это учреждение заложило фундамент развития рыболовства в северных морях и расширило знания о биоресурсах Арктики.

Константин Бандурин, заместитель директора - руководитель Атлантического филиала ВНИРО: «Полярный институт изучает важные ресурсы нашей страны».

Спектр направлений конференции очень широкий – от морской экосистемы до гидробиологии. Участники обсуждают вопросы прогноза состояния запасов и среды обитания, динамики численности, миграций и формирования скоплений гидробионтов. Также они рассмотрят современные методы оценки запасов и пополнения промысловых объектов, нормативно-правовое регулирование охраны водных биоресурсов.

Константин Соколов, врио руководителя ПИНРО: «Проблематика прогнозирования весьма широка».

Сотрудникам полярного филиала вручили награды и благодарности за достигнутые трудовые успехи и высокий профессионализм.

По итогам двух дней конференции будет издан научный сборник материалов.