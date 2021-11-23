XIII Международный кинофестиваль «Северный характер» стартовал 22 ноября в столице Заполярья

Международный кинофестиваль «Северный характер» проводится в Мурманске с 2008 года. Идея создания возникла у нескольких друзей, телевизионных журналистов из четырёх стран. Постепенно культурный аспект стал главным локомотивом интереса организаторов и участников, а фестиваль оказался местом встречи не только журналистов, но и кинематографистов, а также зрителей – жителей Мурманска и гостей города.

Светлана Солдатова, президент Международного кинофестиваля «Северный характер»: «Программа фильмов, как вы знаете, идёт всю неделю. У нас 15 площадок, на которых можно посмотреть кино, можно встретиться с участниками кинофестиваля, в этом нам очень помогают учреждения культуры».

Здесь можно увидеть художественные, документальные и даже мультипликационные фильмы, созданные режиссёрами из разных стран. Но традиционными участниками можно считать Россию, Норвегию, Швецию и Финляндию. В этом году зрители смогут посмотреть 153 работы, 89 из которых конкурсные.

В рамках фестиваля впервые будет показан фильм, номинированный на премию Европейской киноакадемии, получивший главный приз Международного кинофестиваля в Иерусалиме - кино «Купе №6».

Светлана Солдатова, президент Международного кинофестиваля «Северный характер»: «Мы подумали, что фильм снимался здесь и вызвал невероятный интерес у наших зрителей. Он пока не показывался нигде, так как нет ещё его проката в России».

Задача перед жюри стоит непростая – выбрать из такого обилия интересных картин лучшие. Но в рядах конкурсной комиссии настоящие профессионалы, среди которых Владимир Щегольков. На кинофестиваль он привёз режиссёрскую версию своего сериала «Везёт».

Владимир Щегольков, режиссёр, член жюри международного кинофестиваля «Северный характер»: «Мы, когда запускались, по-моему, в мае, когда в Москве уже было все зелёное – была трава, деревья и пели птицы, мы в мае приехали сюда снимать зиму. Это удивительная возможность, регион надо развивать, активно использовать в плане туристического сектора, понятно, что это город-порт, постепенно регион возвращается в кинокластер и это прекрасно».

Следить за трансляциями и показами фильмов можно на официальном сайте и группе фестиваля во «ВКонтакте». «Северный характер» продлится до 28 ноября.