«XIV Масловские чтения» проходят в МАГУ

О литературе, искусстве и культуре Севера. В Мурманском арктическом госуниверситете стартовали «Масловские чтения». Научно-практическая конференция организована на площадке вуза уже 16 раз. А вот темы из года в год не меняются.

Масловские чтения - это большая научно–практическая конференция, в которой участвуют и предстатели вузов, и студенты. В центре обсуждений вопросы искусства и культуры Кольского полуострова. Для учащихся университета это ещё и возможность познакомиться с будущими работодателями, так как в аудитории опорного вуза пришли преподаватели и ученики Кадетской школы и Нахимовского училища.

- Такой военно-патриотический уклон у мероприятия, - отметила Марина Наумлюк, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций МАГУ. - Придут учащиеся кадетской школы со своими учителями, придут нахимовцы. Мы их немного расспросим, как им живётся в условиях нашего климата.

«Масловские чтения» проходят в Мурманске уже 16 раз. Про стихи известного заполярного поэта без преувеличения говорят, что после прочтения пары строк, на душе даже в полярную ночь становится тепло и солнечно. Виталий Семёнович всегда радовался за коллег - писателей, издавших новые книги и испытывал любовь, к подающим надежды северянам. Начинающим творческим дарованиям он всегда помогал советами.

- Я плакал, когда не стало Виталия Маслова, как родного брата потерял, - говорит Рашид Саляев, журналист, краевед. - Маслов никогда не был жёстким, он даже говорил извиняющимися интонациями, если что-то ему не нравилось в творчестве новичков. Он был открыт для всех и подтолкнул многих на профессиональную работу и в этом его большая заслуга.

В завершении конференции участники поговорят ещё об одном формате самовыражения – кино. Лекцию прочитает краевед Дмитрий Ермолаев, недавно издавший книгу о фильмах и актерах, снимавшихся у нас на Севере. Так же студентам, среди которых, возможно, есть будущие режиссеры, рассказали о том, как самим создать картину.