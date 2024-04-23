XXII конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов судоремонтного завода «Нерпа» завершился в Снежногорске

Боролись специалисты за повышения разрядов, квалификации и денежное поощрение.

К двум этапам состязаний профессионального мастерства молодых рабочих приступает Алексей Березуцких. Получив схему с чертежом детали, которую в сжатые сроки он должен изготовить из листа металла, судокорпусник-ремонтник приступает к работе. Это практическая часть, особой сложности в которой Алексей не видит, однако, идеально выполненная задача поможет повысить специалисту разряд, а значит, получить прибавку к зарплате.

Совсем скоро рабочий узнает, что занял первое место в конкурсе, но пока сосредоточен на качественном выполнении необходимой конструкции.

Алексей Березуцких, судокорпусник-ремонтник цеха №7 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «И навыки свои показываешь, и мастерство оттачиваешь, чему-то новому учишься, обучаешься».

Коллега Алексея, а именно здоровая конкуренция царит среди специалистов, Илья Петухов планирует по итогам конкурса повысить свой разряд до третьего. На заводе специалист трудится 4 года, за это время ни разу не пропустил профессиональное соревнование.

Илья Петухов, судокорпусник-ремонтник цеха №7 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Каждый год участвую, так как это способ проявить себя, попробовать силы: за год же учишься всему».

Конкурс профессионального мастерства зародился накануне праздника труда, с тех пор и проводится в последних неделях апреля. Только в тяжёлых для завода 90-х прошлого века соревнования между рабочими приостанавливали. Вернул традиционное событие в ежегодный рабочий план «Нерпы» талантливейший руководитель предприятия, чьё имя сегодня носит одна из улиц Снежногорска - Павел Григорьевич Стеблин.

Юрий Бузин, заместитель директора по работе с персоналом СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Нерпа» - это завод, где работают люди с руками, это профессионалы высокого уровня, это завод, который на Кольском полуострове, наверное, единственный завод, выполняющий ремонт подводных лодок и надводных кораблей».

За качеством, а также техникой безопасности, правильностью исполнения и проведения работ пристально наблюдает жюри 22-го конкурса профмастертва. Впрочем, наставники и помощники также находятся рядом с молодыми специалистами не для подсказок, а для поддержки.

Данил Плохих, мастер судокорпусной бригады цеха №15 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это способ повышения классификации, чтобы повысить ребятам разряд. Посмотреть на их уровень и повысить разряд, чтобы лучше делать работу. Это – проверка их знаний».

Профессиональное состязание проходило по шести специальностям: заявить о себе могли судокорпусники-ремонтники, слесари-монтажники, трубопроводчики, гуммировщики, токари и слесари-судоремонтники.

По результатам конкурса 14 молодых работников повысили квалификационные разряды. Также специалисты получат денежные вознаграждения за 1, 2 и 3 места.