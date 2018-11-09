XXII турнир по борьбе дзюдо состоялся в Мурманске

Юные спортсмены со всего Заполярья приехали показать своё мастерство.

Уже больше двадцати лет в столице Заполярья проводится ежегодный турнир по дзюдо памяти Ивана Алексеевича Бородулина, советского разведчика, кавалера ордена Славы и почётного жителя города Мурманска.

- Мы часто говорим, что ребята, занимающиеся спортом, имеют достаточно хорошее здоровье, - отметила в приветственном слове Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - А если посмотреть на это глубже, то спорт - это командное действо, потому что, участвуя в спорте, в соревнованиях и просто каждодневных тренировках, ребята, помимо того, что учатся выносливости, силе, они, во-первых, учатся работать в команде. А это очень важно, в будущем им это очень пригодится.

Спортсмены признаются, если начал заниматься дзюдо, то останешься верен этому виду спорта на всю жизнь. Например, депутат горсовета Олег Ноздрачев сегодня не только дал юным дзюдоистам наставления и ценные советы, но и сам вышел на татами.

- Наблюдаю за поединками немного критически. Отмечаю ошибки, смотрю, как они двигаются, как работают, но с позиции тренера, - говорит Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Я рад за них. У них хорошая подготовка, у них хорошая перспектива и будущее, если они будут заниматься в таком же темпе, с таким же напором и настойчивостью. Хочу поблагодарить тренеров, которые свою душу, силу, сердце вкладывают в этих ребят. Это дорогого стоит.