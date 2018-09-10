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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.18 19:30

XXV - юбилейная гонка по бездорожью «Артик Трофи-2018» завершилась

До последнего этапа  и финиша  добралось меньше половины участников.

На финише последнего спецучастка гонки «Арктик Трофи» вместе с судьями дежурят участники марафона:  4 из 7 экипажа так и  не смогли пройти весь маршрут от начала и до конца. Но кажется, что никто из них не расстроился, ведь сдались не люди, а подвела техника. 

- У нас сломалась коробка передач, - рассказывает  Дмитрий Шигаров,  участник команды «КС-Авто» (гг.Полярные Зори и Кандалакша). - Посчитали, что эвакуация будет дороже, чем сам автомобиль. Отличное настроение, хорошо покатались, есть идеи, что нужно сделать на следующий год.

- Первый и второй этапы мы проехали хорошо, на третьем участке у нас сначала сломалось колесо: мы его пробили, видимо, камнем, - делится своими бедами на трассе Екатерина Соболева, член команды «ART» (г.Апатиты). -  С собой у нас не было ремкомплекста, поэтому всю дорогу через каждые десять минут подкачивали колесо.

Для финалистов готовят последнее испытание - запутанный коридор с чётко отмеченным маршрутом - даже на метр в сторону свернуть не получится. Для спортсменов, измученных недельным рейдом, такой триал по тундре испытание вполне серьёзное. Первым на трассу выходит экипаж «Тёмная лошадка», который сразу увязает в земле. Трио из Апатитов все этапы шло первым, поэтому торопится к финишу: ведь его неотступно преследует финно-норвежская сборная «Викинг Оффроад».

Третьим приходит мурманский экипаж «Гольфстрим». На его месте мог быть и столичная команда, с которой пять дней шла жёсткая борьба. Но москвичи сошли с дистанции накануне, а починить свой внедорожник уже не смогли. Поэтому болельщики заинтригованы: выдержит ли последнее испытание из грязи старый-добрый «УАЗ»? Но претенденты на бронзу дают настоящий мастер-класс. И это, несмотря на то, что  в лесу их автомобиль  лишился передних амортизаторов.

На старте – волнение, на финише - почти депрессия. Адреналин, признаются участники, требует новых приключений: а ведь, казалось бы, неделя вдали от цивилизации должна измотать. Больше всего заметна грусть на лицах спортсменов  во время  награждения.

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