День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.25 22:30
Я - участник дорожного движения: прежде, чем переходить дорогу, убедись, что водитель тебя видит и остановился!
Это спасёт тебя от неожиданностей на переходе.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-
Последние комментарии
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Облепиховое лето». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Обещанного три года ждут: к 2028 году средняя пенсия в РФ превысит 30 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 37 копеек, евро теряет почти 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Молодёжь и энергетика: в Мурманске состоялось обсуждение роли ИИ в развитии отрасли-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане выразили недовольство работой управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах