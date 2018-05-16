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День за днём с «Арктик-ТВ»16.05.18 19:30

Я б в пожарные пошёл, пусть меня научат

Мурманских школьников познакомили с тонкостями работы пожарных. Несмотря на приближающиеся каникулы, мурманские школьники продолжают проявлять познавательную активность. Сегодня они посетили пожарную часть и познакомились с тонкостями одной из самых ответственных профессий.

Работа спасателя во все времена считалась опасной, но авторитетной. Поэтому школьники, которые сегодня пришли на экскурсию в одну из пожарных частей Мурманска, с любопытством слушают про разновидности чрезвычайных происшествий и специфику ликвидации последствий - аварий, возгораний или взрывов.

- Такие мероприятия полезны для ребят, так как в этом возрасте трудно определиться с будущей профессией, - отмечает Роман Яцык, начальник Мурманского представителя СПбГУ ГПС МЧС России. – А мы помогаем им в этом.

Ребятам показали и рассказали о недавно поступившей на вооружение технике, например, беспилотниках, которые специалисты используют во многих операциях. Для гостей огнеборцев провели экскурсию по музею противопожарной пропаганды. Некоторые экспонаты, представленные на выставке, например, сирену времен Великой Отечественной войны, можно было опробовать в действии.  

 

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