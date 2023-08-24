Я б в водители пошёл, пусть меня научат, или в АО «Электротранспорт» новички трудоустраиваются с первого дня обучения

Заходя в общественный транспорт, наверняка, многие обращают внимание на водителя, но мало кто знает, как они работают. Анна Шинкаренко, журналист «Арктик-ТВ» посетила АО «Электротранспорт» и узнала, как водители готовятся к рейсу, почему выбирают эту профессию и как проходят обучение у стажёров.

- На Ольгу Панькину я обратила внимание, когда ехала в троллейбусе несколько дней назад. Всегда было интересно, почему девушки садятся за руль общественного транспорта. В итоге удалось договориться о съёмке.

В работе водителя всё чётко. У Ольги нет времени ходить вразвалочку. Она оперативно перемещается сначала в медпункт, затем показывает документы диспетчеру, получает путевой лист и готовит машину к рейсу.

Токоприёмник установила, затем переходит в кабину, проверяет всё на исправность и в путь.

Наша съёмочная группа еле успевала за Ольгой по территории ДЕПО и на вопрос, откуда столько энергии, отвечает, не раздумывая: «Главное, высыпаться».

Раньше девушка работала продавцом компьютерной техники, но в один момент решила все изменить.

Ольга Панькина, водитель троллейбуса АО «Электротранспорт»: «Пришла домой и сказала родителям, мам, пап я иду завтра подавать документы на водителя троллейбуса. Родители, конечно, были в шоке, но поддержали мою безумную идею. Так и работаю до сих пор».

- Сколько лет?

- Десятый год пошёл.

Внимательно относится нужно не только к дорожной обстановке, но и к пассажирам, которые заходят в салон, замечает Ольга.

Ольга Панькина, водитель троллейбуса АО «Электротранспорт»: «Если есть маломобильный пассажир, необходимо, чтобы он присел, чтобы ему уступили место. Если будет инвалидная коляска, то здесь без меня никак, сбегаю, откину пандус».

Ситуаций на дорогах случается масса, но тем не менее к общественному транспорту относятся северяне с уважением.

У Ольги за столько лет работы все действия за рулем отработаны до автоматизма, поэтому она уверенно держится не только в кадре, но и за рулём. А вот Ян Голотюк только начинает свой путь в новой профессии. Спустя месяц обучения уже спокойно управляет учебным троллейбусом, но под пристальным вниманием инструктора. Он в прошлом повар, но работа на кухне не приносила удовольствие, родные посоветовали сменить работу.

Ян Голотюк, ученик водителя троллейбуса АО «Электротранспорт»: «Сложнее всего теория даётся».

- Первый день, когда сели за руль, как это было?

- До этого за рулем я никогда не сидел. Я думал, что у меня не будет ничего получаться, я буду волноваться, но как-то более-менее спокойно всё пошло.

Пока один ученик управляет «учебкой», другие в салоне наблюдают за процессом и перелистывают конспекты. В этом году предприятие запустило пилотную версию обучения для водителей троллейбуса. В группе 22 человека, обучение длится полгода.

Владимир Олейник, заместитель начальника службы эксплуатации №1 АО «Электротранспорт»: «Ребята с первого дня обучения трудоустроены, они зачислены учениками водителя троллейбуса, т.е. они с первого дня получают заработную плату. Также на них возлагается вся та же ответственность, как и на водителя троллейбуса. Они приходят на работу к восьми часам утра и уходят, если девочки, то в 16 часов, молодые люди - до 16.45. У них есть обеденное время. Всё также, как у водителей троллейбуса. Они работники предприятия».

В учебном классе будущие водители не только слушают теорию, но и проходят практику на специальных тренажёрах. Судя по нашей небольшой экскурсии по ДЕПО, стало понятно, что приходят в эту профессию как мужчины, так и женщины и неважно, работал ты в прошлом поваром или продавцом, здесь всему обучат. И как отметила одна из учениц, здесь есть гарантии и это главное.