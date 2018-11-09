Я бы в докеры пошёл, как работают они, пусть нам всем покажут

Посмотреть на столицу Заполярья с высоты, увидеть, как кипит работа в торговом порту, определиться с будущей специальностью - в рамках программы «Неделя в профессии» мурманские школьники посетили одно из крупнейших предприятий Мурманска АО «ММТП».

В настоящее время существует огромное количество различных профессий, поэтому определиться с выбором старшекласснику нелегко. Поэтому активисты Общероссийского народного фронта проводят акцию «Неделя в профессии». Чтобы сформировать представление о будущей специальности, способствовать ранней профориентации и повысить престиж инженерных и рабочих профессий, ребятам предоставляется возможность побывать на предприятии и посмотреть, как работают специалисты.

- Сегодня ребята познакомятся с градообразующим предприятием, у них будет возможность пообщаться с инженерами и представителями других технических специальностей, - поясняет Светлана Рудакова, член регионального штаба ОНФ в Мурманской области. - Такой опыт стимулирует раннюю профориентацию и повышение престижа рабочих профессий, востребованность в которых растёт с каждым годом.

Мурманский морской торговый порт работает не только в интересах предприятия, но и ради успешного развития региона и, конечно, подрастающего поколения. Для учеников открытого в восьмой гимназии логистического класса постоянно устраивают интересные мероприятия, но возможность посмотреть на работу порта изнутри выдалась им в первый раз - Мало того, что мы предоставляем возможность молодым людям расширить свою географию, познакомиться профессионально с предприятиями нашего региона, мы ещё и в какой-то степени погрузим их в историю старейшего предприятия, - говорит Александр Масько, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт», - в историю создания нашего региона, образования самого крупного города за Полярным кругом.

В рамках экскурсии детей пригласили на смотровую площадку, с которой открывается необыкновенный вид на весь Мурманск и залив. Зрелище действительно завораживающие, рассказывают ребята. И, наблюдая за тем, как кипит работа на старейшем предприятии столицы Заполярья, школьники строили планы на будущее.

- В нашем городе достойная профессия - работать в порту, поэтому, как вариант, это отлично, - говорит Дмитрий Рохлин, ученик 10 класса. – Если всё получится, если я останусь здесь, то лучшей работы я не найду.

Каждый из ребят хотел увидеть то, с чем он свяжет свою жизнь. Для одних - это горы угля и пароходы, для других - коридоры и кабинеты, деловые бумаги. А Миша, например, любит и химию, поэтому мечтает познакомиться с технологической частью работ на предприятии. «Хочу увидеть лабораторию, в которой проводятся исследования угля, - говорит Михаил Карпов, ученик 10 класса. - Именно лабораторную зону торгового порта».

Руководство порта выражает надежду, что юные и активные ученики совсем скоро станут студентами опорного вуза. С МАГУ у предприятия налажены партнёрские взаимоотношения, разрабатываются специальные профильные образовательные программы, чтобы после окончания университета молодые специалисты пополнили ряды тех, кто трудится в успешной и перспективной компании города-героя.