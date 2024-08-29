«Я девочка – мне можно» стоял там, где ей нельзя

Проспект Ленина, 43. Здесь чаще всего паркуются офисные работники. Места на всех не хватает, да, ещё и ставить машины нужно параллельно тротуару. Однако все автомобилисты стараются парковаться компактно, нарушая предписывающий знак стоянки, а иногда и вовсе останавливаются на проезжей части, что затрудняет движение потока.

Ни для кого не секрет, что в Мурманске дела с парковкой автомобилей обстоят не лучшим образом. Однако, это не значит, что нужно нарушать правила дорожного движения и оставлять свой автомобиль в неположенном месте. Где чаще всего нарушают мурманчане, узнала корреспондент «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова.

Проспект Ленина, 43. Здесь чаще всего паркуются офисные работники. Места на всех не хватает, да, ещё и ставить машины нужно параллельно тротуару. Однако все автомобилисты стараются парковаться компактно, нарушая предписывающий знак стоянки, а иногда и вовсе останавливаются на проезжей части, что затрудняет движение потока.

Екатерина Варламова, инспектор 2 взвода ОР ДПС ГАИ г. Мурманска: «Знак дорожный 3.27 «Остановка, стоянка запрещена», поэтому будет производиться эвакуация транспортных средств. Будет составлен административный материал, эвакуировано транспортное средство, далее будет производиться административное расследование. Будут привлечены к административной ответственности водители».

Автомобиль с кричащей надписью «Я девочка – мне можно» стоял там, где нельзя. Но как только автоинспекторы дали отмашку на эвакуацию машины, её владелица нашлась. Теперь легковушка девушки – единственная в этом месте припаркованная правильно.

По итогу рейда двое нарушителей получили штрафы по полторы тысячи рублей, а один автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.