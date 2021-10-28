«Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза» QR-код о прививке

С 30 октября посетить общественные места, например, кафе, кинотеатры или бассейны в Мурманской области можно будет только при наличии QR-кода о сделанной прививке, справки с отрицательным результатом ПЦР-теста или же документа, подтверждающего противопоказания для вакцинации.

Соответствующее постановление подписано правительством Мурманской области.

Фактически в регионе начнёт работать система QR-кодов. Гражданам нужно будет загрузить сертификат вакцинированного, переболевшего или результат ПЦР-теста с сайта «Госуслуги» в смартфон или распечатать его, а организациям, которые будут осуществлять контроль среди посетителей, установить специальное приложение и выделить для сканирования смартфоны.

Бумажный документ или QR-код на электронном носителе с будущей субботы потребуется для посещения кинотеатров и кинозалов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, – театров, Домов культуры, филармонии, океанариума, организаций общественного питания, спортивных объектов и сооружений, расположенных в закрытых помещениях, спортивных секций, фитнес-центров, бассейнов и аквапарков, при заселении в гостиницы, хостелы и другие объекты туристической инфраструктуры.

Требования не распространяются на граждан младше 18 лет.