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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.04.25 19:30

«Я люблю тебя, жизнь!»: в наши дни и по-новому зазвучали известные слова из песни с одноименным названием в стенах Мурманской областной филармонии

Уже совсем скоро вся страна будет отмечать 80-летие Победы. В этом году в преддверии праздника две культовые персоны музыкального олимпа классического жанра Владимир Спиваков и Хибла Герзмава совместно поздравляют россиян в концертном туре по городам с программой «Я люблю тебя, жизнь!».

Концертная программа Владимира Спивакова и Хиблы Герзмавы к 80-летию Великой Победы собрала в себе классические шедевры и по-настоящему народные послевоенные песни о матерях, ждущих сыновей с фронта, о героях, не жалеющих себя, о вере в лучшее и о неотвратимой Победе, которую все так ждали и которая приходит каждый год 9 Мая радостью со слезами на глазах.

 Открыли концертную программу песней «До свидания, мальчики» Булата Окуджавы, которую он написал о своих не вернувшихся с войны друзьях.

Спиваков и Герзмава подарили городу-герою эмоциональный и вместе с тем душевный вечер. Владимир Спиваков, народный артист СССР, всемирно известный дирижёр и скрипач, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России. Хибла Герзмава, примадонна оперы и народная артистка России, обладающая выдающимся и неподражаемым вокалом. 

Георгий Агеев, директор Национального филармонического оркестра России: «Мы подумали, что именно она может спеть … И свои актёрские данные, которые в данном случае требуют такого тонкого применения».

Сочетание двух талантов вместе с музыкантами Национального филармонического оркестра сотворили то, что не оставляет равнодушными и самих исполнителей.

Владимир Спиваков, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России: «Многие люди просто плакали на репетициях … Победа, она должна быть!».

На концерте прозвучали знакомые всем музыкальные произведения военных лет, послевоенные песни советских композиторов и симфонические шедевры отечественных авторов. Под руководством маэстро Владимира Спивакова оркестр исполнил вальс Шостаковича из кинофильма «Первый эшелон», «Вечернюю молитву» Чайковского, романс из «Метели» Свиридова и вальс Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад».

Невероятной силы концерт сопровождали кадры военной хроники. Равнодушных в полном зале не было, а завершила программу песня «День Победы».

На экране зрители увидели знаменитый марш Победы: ликование советского народа, который радовался окончанию войны и встречал своих героев, подаривших им мирную жизнь.

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