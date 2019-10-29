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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.19 19:30

Я не собираюсь к этому возвращаться

Всё чаще можно слышать новости о том, что правоохранительные органы закрывают сайты и страницы в социальных сетях, которые распространяют информацию о продаже наркотиков. Этот незаконный бизнес прочно обосновался в виртуальном мире. Под заманчивым предлогом заработать легко и просто серьёзные деньги, наркодилеры заманивают подростков в опасную игру.

«Требуются курьеры! График работы свободный. Зарплата от 50 тысяч и выше. Возраст от 15 лет. Подробности в личку». Наткнуться на такие сообщения во Всемирной паутине нетрудно. Они могут привлечь подростков возможностью лёгкого заработка, но есть одно «но», насколько легальны эти предложения,  чем они могу обернуться на самом деле, если требуется развозить не пиццу или цветы, а запрещенные вещества.

«Откликаясь на эти предложения, несовершеннолетние вступают в контакт с соответствующими лицами осуществляющими, этот незаконный сбыт, - поясняет Иван Тимохин, заместитель руководителя следственного отдела по городу Мурманску СУ СК России по Мурманской области. - Они дальше их инструктируют, в некоторых случаях снабжают средствами связи, в некоторых случаях направляют им деньги для приобретения необходимых инструментов: весов, упаковочных материалов и подобных вещей».

Дилеры используют закладчиков или кладменов, чтобы самим не попасть в руки закона. Обещая хороший заработок, они не говорят об ответственности или уверяют в её отсутствии. И вот, наемники прячут товар для покупателей в тайниках: сугробах, кустах, подоконниках и других местах. Чаще всего роль закладчиков выполняют школьники или студенты младших курсов - ребята, которые не понимают, в какую опасную игру ввязываются. Вербуют их через сообщения в соцсетях и мессенджерах, предлагая очень заманчивые суммы заработка. Молодые люди даже не понимают, что играют роль крайних, их попросту подставляют. Как только они попадутся на крючок, необычный квест закончится, охотников за быстрыми деньгами будет ждать скамья подсудимых.

«Закладчики, кладмены – это расходный материал. Это те, кто непосредственно контактирует с наркотиками, - поясняет Иван Тимохин, заместитель руководителя следственного отдела по городу Мурманску СУ СК России по Мурманской области. -  Это те, кто наиболее вероятно попадают в поле зрения правоохранительных органов. И это те, кто несут за это установленную законом ответственность. При этом, несмотря на то, что не финальное звено, ответственность у них наступает за незаконный сбыт наркотических средств в составе группы лиц».

Например, у осужденного Сергея, отбывающего наказание за торговлю амфетамином, из семи назначенных судом лет прошло полтора года. Молодой человек занимался распространением с помощью мессенджеров. И был пойман с поличным. Понимание вины за содеянное наступило только в колонии.

«На такой путь я уже никогда не ступлю. Это очень плохо, - говорит Сергей, осужденный. - Для меня это теперь категорически «нет». Я не собираюсь к этому возвращаться. …Очень сожалею, что вообще так получилось в моей жизни. Не стоит оно того, не стоит денег никаких».

С начала этого года в Мурманской области уже раскрыты 32 наркопреступления, совершенные с участием молодых людей в возрасте до 18 лет. Участие подростков в преступных схемах наркобизнеса приобретает всё более организованные формы. А ведь наказание за наркоторговлю всегда очень суровое.

Иван Тимохин, заместитель руководителя следственного отдела по городу Мурманску СУ СК России по Мурманской области, комментирует: «Наказание может составлять до пожизненного лишения свободы. Это в случае, если речь идёт о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Тут необходимо ещё учитывать, что спецификой этих наркотических средств и психотропных веществ является то, что по некоторым из видов достаточно менее грамма для того, чтобы этот размер, этот вес был определён как особо крупный. Применительно к несовершеннолетнему максимальное наказание возможно 10 лет лишения свободы».

Не каждый задумывается о возможных последствиях до тех пор пока не окажется в шаге от наказания за содеянное. Чтобы не губить свою жизнь, лучше вообще не впутываться в это опасное дело. Ведь потраченные в заключении годы никогда не удастся вернуть назад.

 

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