Я не стану отвечать незнакомым людям, не буду переходить по ссылкам, которые мне присылают - Анастасия Королева

А ещё я внимательно слежу за своим телефоном: не потеряю и не забуду его, потому что понимаю, что в нём номера моих друзей, фотографии, списки моих дел – и эта информация принадлежит только мне.

Добрый день! Меня зовут Анастасия. И как все школьники я люблю посмотреть что-то в Интернете. Конечно, у меня есть и мессенджеры. Например, телеграм.

С помощью интернета мы с одноклассниками обмениваемся важной информацией, а также я держу в курсе родителей, как у меня дела, где я нахожусь.

Интернет сегодня незаменим. Но я точно знаю, с кем буду общаться, а с кем нет. Я не стану отвечать незнакомым людям, не буду переходить по ссылкам, которые мне присылают неизвестные личности и даже мои друзья – ведь вдруг их взломали. Я не буду публиковать в Сети личные данные: мой домашний адрес и телефон и, уж тем более, личные сведения моих родителей. А ещё я внимательно слежу за своим телефоном: не потеряю и не забуду его, потому что понимаю, что в нём номера моих друзей, фотографии, списки моих дел – и эта информация принадлежит только мне.

Я внимательно отношусь к безопасности и онлайн, и офлайн - и тебе советую.

* * *

Как обезопасить себя в Интернете? Как не попасться на уловку мошенников? И не ввязаться в плохую компанию? Школьники делятся своим опытом пользования всемирной сетью, рассказывают, как они общаются в интернете со сверстниками, ищут полезную информацию для рефератов, участвуют в конкурсах и олимпиадах.

Интернет может быть полезным и безопасным, рассказывают участники проекта «И тебе советую». А мы вам советуем посмотреть и взять на заметку информацию. Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.