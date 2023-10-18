Я пользуюсь Интернетом безопасно - Ясмина Ибрагимова

Я не переписываюсь в Интернете с незнакомыми людьми, не вступаю ни в какие неизвестные мне сообщества. Я пользуюсь Интернетом безопасно, и тебе советую.

Здравствуйте, меня зовут Ясмина. Я очень люблю смотреть фильмы или мультфильмы в Интернете. Люблю слушать музыку, читать книги. Это так интересно искать то, что тебе нравится, смотреть разные видео, слушать подкасты.

Благодаря Интернету можно общаться с друзьями и быть всегда на связи с родителями.

А ещё я занимаюсь журналистикой, ищу полезную информацию в Сети. На курсах нам рассказывали о том, что интернетом надо пользоваться, соблюдая правила. Нельзя сообщать незнакомым личные данные: адрес, телефон, любую информацию о родителях, тем более их банковские карты. Такую информацию могут пытаться узнать только мошенники.

Я не переписываюсь в Интернете с незнакомыми людьми, не вступаю ни в какие неизвестные мне сообщества. Я пользуюсь Интернетом безопасно, и тебе советую.

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Как обезопасить себя в Интернете? Как не попасться на уловку мошенников? И не ввязаться в плохую компанию? Школьники делятся своим опытом пользования всемирной сетью, рассказывают, как они общаются в интернете со сверстниками, ищут полезную информацию для рефератов, участвуют в конкурсах и олимпиадах.

Интернет может быть полезным и безопасным, рассказывают участники проекта «И тебе советую». А мы вам советуем посмотреть и взять на заметку информацию. Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.