«Я прозрачный», или Хочешь быть спокойным – выдыхай медленно!

Рабочая неделя подошла к концу - самое время перевести дух и набраться сил к понедельнику.

Анастасия Думитрашко, практический психолог и гештальт-терапевт. Её клиентами становятся те люди, которые хотят восстановить душевное равновесие. Чтобы безмятежность и выдержанность не перерастали в эмоциональные «взрывы» специалист рекомендует научиться выдыхать.

Анастасия Думитрашко, практический психолог: «Самое простое - это дыхательные практики. Например, когда мы хотим успокоиться, выдох должен быть долгим, а вдох быстрым. Мы вдыхаем на раз-два, а выдыхаем на раз-два-три-четыре. Важно, чтобы мы не задыхались, чтобы с течением времени мы своё состояние нормализовали и успокоились. Это помогает».

Сложнее бывает достигнуть гармони с окружающими. Часто источниками беспокойства и стрессов становятся «токсичные» коллеги по работе. Здесь важно не то, что мы воспринимаем, а то, в каком свете мы оцениваем ситуацию.

Анастасия Думитрашко, практический психолог: «Если есть возможность не контактировать с такими людьми, есть возможность абстрагироваться, то мы это делаем. Есть такой приём «Я прозрачный». Всё, что на вас идёт, весь негатив, особенно при работе с клиентами, где большой поток людей идёт и есть негативное давление, то нужно представить, что вы прозрачные и всё, что вам говорят, вас не касается, проходит сквозь тело».

Впереди выходные, поэтому посветите это время себе. Больше гуляйте, делайте гимнастику, отсыпайтесь. И тогда грядущую рабочую неделю вы встретите с позитивным настроем.