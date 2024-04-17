«Я работаю в туризме»: в Мурманске прошла ярмарка вакансий

Работать в туризме сегодня престижно и перспективно. Это направление в последние годы получило большое развитие и сейчас в наш регион приезжает значительный поток довольных путешественников. Но сфера нуждается в новых кадрах, молодых и активных. И для их поиска в Мурманске организовали ярмарку вакансий.

«Я работаю в туризме» - так называется ярмарка вакансий, которую в нашем городе проводят уже второй год. На встречу пригласили молодых и активных северян, студентов профильных направлений и людей, мечтающих сменить свою сферу деятельности.

Екатерина Белякова, студентка Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. Месяцева: «Это очень интересно знать свой регион и другие регионы страны. Знать их культуру, развитие, в том числе туристическое, в разных сферах жизни. Это очень интересно».

А Валерия Теребенина не просто учится, а уже работает по специальности. Девушка присоединилась к семейному делу - проводит экскурсии для гостей Мурманской области. Признаётся, что вместе с путешественниками объехала почти весь регион. И это только начало, ведь она ещё не закончила обучение.

Валерия Теребенина, студентка Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. Месяцева: «Это очень интересная профессия. Ты можешь с данной специальностью повидать мир, наш Кольский полуостров. Узнать побольше о своём крае, узнать историю. Это очень хорошо помогает в будущем. Во-первых, знание языков, потому что нас этому обучают. У нас есть профанглийский и обычный английский. Также мы обучаемся на менеджеров. Мы разбираемся в путешествиях: и заграницу, и по России. Но в основном у нас уклон по Мурманской области».

На ярмарку вакансий пригласили и работодателей: рестораторов, туроператоров, отельеров, которые сейчас ищут новых сотрудников.

Конечно, всех в одном зале разместить невозможно, поэтому ознакомиться с остальными предложениями о работе участники встречи и все, кто заинтересован в этой сфере деятельности, могут в большом каталоге вакансий на сайте комитета по туризму.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Мы видим большой запрос на поваров. Наш индустриальный колледж сейчас готовит студентов, которые не просто учатся готовить, но и в том числе арктическую кухню. Они пользуются большим спросом. Ещё на этапе обучения они уже находят для себя и практику, и работу. И большой запрос на гидов, сотрудников отелей разных служб. Поэтому достаточно много потребностей, в это же время есть и предложения».

Отметим, что на работу в Заполярье привлекают и специалистов из других регионов. Благодаря новому проекту «Курс на Север» к нам переехали трудиться уже порядка 100 человек вместе со своими семьями.

Елена Полято, руководитель проекта «Курс на Север»: «Естественно, это поиск соискателей, которые проживают на территории других регионов на определенных рекрутинговых площадках. Мы осуществляем выездные рекрутинговые мероприятия под кадровую потребность работодателя. Мы ищем высшие учебные заведения, где выпускают высококвалифицированных специалистов. Выезжаем туда, представляем наш проект и наших работодателей. Рассказываем, какие меры поддержки мы можем предложить в нашем регионе и наши работодатели. Тем самым привлекаем в наш регион людей, которые проживают за пределами».

Сфера туризма сейчас одно из перспективных направлений работы в Мурманской области. Здесь творческие, общительные и активные люди могут найти своё место, уверены организаторы ярмарки вакансий.