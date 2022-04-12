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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.22 19:30

«Я служил в рядах лётчиков Северного флота и горжусь этим», - Юрий Гагарин

Сегодня вся страна отмечает День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли. В Заполярье этот праздник имеет особое значение, ведь именно на нашей северной земле легендарный космонавт делал свои первые шаги в освоении профессии лётчика.

«Поехали!», - именно с этого легендарного слова началась новая космическая эра в истории человечества. 61 год назад её произнёс первый космонавт Земли - Юрий Гагарин. Его имя известно практически каждому и не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. Однако многие не в курсе, что космонавту довелось служить в Мурманской области в посёлке Корзуново. Здесь он совершил свой первый самостоятельный полёт на истребителе, отсюда же отправился на отбор в отряд космонавтов.

Анна Токарева, главный специалист отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки: «Именно у нас, на Кольском севере, Юрий Алексеевич стал первоклассным лётчиков-испытателем. Немногие мурманчане знают, что именно на Кольском полуострове у Юрия Гагарина родилась старшая дочь Лена. Очень радостное событие в молодой семье случилось в апреле 1959 года в Заполярном Печенгского района».

Юрий Гагарин вспоминал о нашем северном крае с особой теплотой и любовью. После легендарного полёта в своей книге «Дорога в Космос» он написал: «Я служил в рядах лётчиков Северного флота и горжусь этим».

Всенародный любимец вернулся в Заполярье в 1965 году, посетил знаковые места города и пообщался с северянами. В их числе оказался и Виктор Курпяков.

Виктор Курпяков, мурманчанин: «Это был очень простой и доступный человек, аура у него была. Хотелось вот просто к нему подойти, поздороваться, может быть, обнять и спросить. Он всегда был готов ответить на вопрос. Дело-то в том, что это ж простой парень».

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Последние комментарии

Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1
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