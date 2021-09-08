«Я такого ещё не видела!» - в Мурманске открыли новую детскую площадку

Этим летом в столице Заполярья не только ремонтировали дворы и дороги, но и строили современные детские площадки. Одну из них открыли во дворе дома №157 по Кольскому проспекту.

Начало строительства новой детской площадки выдалось не самым приятным для жителей близлежащих домов Кольского проспекта. Буквально за несколько дней старую площадку стерли с лица земли, демонтировав всё игровое оборудование. Многие жильцы даже не успели понять, что происходит и стали бить тревогу. Но всё это было напрасно – на месте советских, полуразрушенных горок появился современный комплекс. Теперь играть сюда приходят даже семьи из других дворов.

Галина Бабушкина, мурманчанка: «Нам здесь нравится. Дети любят это место. И паутина классная, горка, крутилка, такие качели, самые разные. Я такого ещё не видела».

Детский смех будет звучать не только на Кольском проспекте. В этом году, на радость детям и их родителям мурманские дворы пополнятся 15 новыми площадками.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Проект у нас не остановлен. Впереди будут новые площадки. В довольно сжатые сроки их надо установить. Совсем скоро у нас на улице Маклакова начнётся возведение площадки. Времени мало, надо всё успеть. Самое главное, что в новом бюджете мы видим эффективность этих денег».

Не обошлось и без ложки дегтя. На новые комплексы стали заглядывать вандалы, которые без зазрения совести портят и разрисовывают оборудование, а также мусорят.

Евгений Никора, эксперт по региональному развитию: «Обращаюсь ко всем взрослым и детям. Мы старались и сделали вам новую площадку, пожалуйста, не ломайте, не портите, не рисуйте ничего. Эта площадка будет долго служить - ещё и вашим детям, а мы будем делать такие площадки каждый год».

В рамках проекта «На севере жить» в Мурманске планируется возвести как минимум 15 детских, спортивных площадок и в следующем году.