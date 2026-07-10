«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)

- Я тут живу, и рада этому! – так говорят ведущие нового проекта для детей и молодёжи Мурманской области. Первый ролик школьницы снимали на Дне молодёжи, они побывали на разных площадках и пообщались с участниками мероприятия. Знакомьтесь с юными авторами!

Это Амина Биккиняева и Софья Костюшева, участницы образовательного проекта «Медиа Маяк». Девушки уже получили знания по журналистике и блогерству, а теперь отрабатывают на практике полученные навыки. Получилось действительно здорово. Смотрите первый ролик медиапроекта «Я тут живу».

В его рамках детьми Мурманской области будут сняты видеоролики, написаны статьи, записаны аудиоролики для радиостанций. Опытные наставники погрузят школьников в мир журналистики, познакомят с работой разных средств массовой информации.

Проект «Я тут живу» реализует информационное агентство «СеверПост».