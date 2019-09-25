«Я в деле» - предпринимателей приглашают на крупнейший молодёжный бизнес-форум за Полярным кругом

Он состоится 27 сентября в Мурманске. К участию в форуме приглашают всех, кто желает открыть свой бизнес, а также действующих предпринимателей. Для участия необходимо заполнить короткую заявку на сайте форума - явделе51.рф.

Одним из ключевых спикеров площадки станет Вячеслав Семенчук, директор по развитию платформы «NEBO.digital», официальный партнёр московского метрополитена по размещению рекламы, бизнес-хирург, серийный предприниматель. Вячеслав проведёт тренинг на тему «Валидация идей», участники которого смогут научиться безошибочно оценивать любую бизнес-идею на выживаемость и окупаемость. В завершение форума состоится награждение участников регионального этапа Всероссийской конкурса «Молодой предприниматель России».