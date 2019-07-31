Я в водители пойду, пусть меня научат

Пройти путь от простого слесаря до руководящей должности, получить образование и гарантированное трудоустройство. На каком городском предприятии Мурманска всё это возможно, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Выбор профессии - ответственный шаг, ведь работа, в первую очередь, должна приносить удовольствие - уверена водитель троллейбуса Юлия Матасова. Девушка с детства мечтала управлять «рогатой» машиной. В 2005 году она получила диплом водителя городского электротранспорта. А позже стала лучшим водителем года и даже принимала участие во всероссийских соревнованиях.

«Там было достаточно много испытаний. Начинается все с правил дорожного движения, устройства троллейбуса, проверки знаний по охране труда, приёмки троллейбуса, культуры обслуживания, - рассказывает Юлия Матасова, врио начальника службы эксплуатации № 1 АО «Электротранспорт». - Было достаточно много испытаний, а по сумме набранных штрафных баллов, делались какие-то выводы: кто, например, достоин ли водитель быть лучшим».

В АО «Электротранспорт» можно сделать карьеру и благодаря упорному труду дойти до руководящих должностей. Например, в настоящее время Юлия следит за эксплуатацией транспорта и стажировкой молодых специалистов. И даже сама выходит на линию. Девушку не пугают ни обледенелые дороги зимой, ни трудности управления 12-метровой машиной.

«Человек должен понимать, что это его работа, должен любить свою работу, а самое главное, он должен понимать, что это огромная ответственность, эта работа социально-значимая, это работа с людьми, - говорит Юлия Матасова, врио начальника службы эксплуатации № 1 АО «Электротранспорт». – Ведь мы перевозим самое ценное, что у нас есть, - наших пассажиров»

Транспортное предприятие на постоянной основе сотрудничает со строительным колледжем. Под руководством опытных наставников студенты знакомятся с производственным процессом. Преподаватели говорят, что желающих выучиться на водителя много.

«Работа у нас достаточно сложная, ответственная, но за это водители получают и зарплату, которая составляет более 45 тысяч рублей, полный социальный пакет и отпуск 66 дней», - рассказывает Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт».

Те студенты, которые успешно прошли курс обучения и практический курс по вождению, получают дипломы государственного образца и могут выйти на работу. АО «Электротранспорт» предлагает трудоустройство сразу после выпускного экзамена.