Нарисуют Кольский мост на стене трансформаторной будкиОнкологическая служба Мурманской области получит 620 млн рублей из резервного фонда правительства РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.19 19:30

Я в водители пойду, пусть меня научат

Пройти путь от простого слесаря до руководящей должности, получить образование и гарантированное трудоустройство. На каком городском предприятии Мурманска всё это возможно, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Выбор профессии -  ответственный шаг, ведь работа, в первую очередь, должна приносить удовольствие - уверена водитель троллейбуса Юлия Матасова. Девушка с детства мечтала управлять «рогатой» машиной. В 2005 году она получила диплом водителя городского электротранспорта. А позже стала лучшим водителем года и даже принимала участие во всероссийских соревнованиях.

«Там было достаточно много испытаний. Начинается все с правил дорожного движения, устройства троллейбуса, проверки знаний по охране труда, приёмки троллейбуса, культуры обслуживания,  - рассказывает Юлия Матасова, врио начальника службы эксплуатации № 1 АО «Электротранспорт». - Было достаточно много испытаний, а по сумме набранных штрафных баллов, делались какие-то выводы: кто, например, достоин ли водитель быть лучшим».

В АО «Электротранспорт» можно сделать карьеру и благодаря упорному труду дойти до руководящих должностей. Например, в настоящее время  Юлия следит за эксплуатацией транспорта и стажировкой молодых специалистов. И даже сама выходит на линию. Девушку не пугают ни обледенелые дороги зимой, ни трудности управления 12-метровой машиной.

«Человек должен понимать, что это его работа, должен любить свою работу, а самое главное, он должен понимать, что это огромная ответственность, эта работа социально-значимая, это работа с людьми,  - говорит Юлия Матасова, врио начальника службы эксплуатации № 1 АО «Электротранспорт». – Ведь мы перевозим самое ценное, что у нас есть, - наших пассажиров»

Транспортное предприятие на постоянной основе сотрудничает со строительным колледжем. Под руководством опытных наставников студенты знакомятся с производственным процессом. Преподаватели говорят, что желающих выучиться на водителя много.

«Работа у нас достаточно сложная, ответственная, но за это водители получают и зарплату, которая составляет более 45 тысяч рублей, полный социальный пакет и отпуск 66 дней», - рассказывает Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт».

Те студенты, которые успешно прошли курс обучения и практический курс по вождению, получают дипломы государственного образца и могут выйти на работу. АО «Электротранспорт» предлагает трудоустройство сразу после выпускного экзамена.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВосемь кандидатов сняли с дистанции
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Николай Б
29.07.19 21:44
Он ряжаный
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как стать казаком за Полярным кругом?
Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:10Городские хроники (6+)23:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечается рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти 4 копейки, евро – почти на 14 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики нарушили требования лесного законодательства-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 292 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика