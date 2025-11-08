«Я выбираю Север»: Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Новый проект телекомпании «Арктик-ТВ» «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые выбрали местом своего служения Мурманскую область.

От принятия ими ключевых решений, их плодотворной работы зависит развитие нашего региона. Наши корреспонденты наблюдали за работой государственных служащих и спешат рассказать северянам об особенностях их трудовых будней.

Возглавляет и руководит слаженной работой правительства Мурманской области губернатор региона Андрей Чибис. Он и стал героем нового выпуска программы «Я выбираю Север».