«Я выбираю Север»: Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области
Наши корреспонденты наблюдали за работой государственных служащих и спешат рассказать северянам об особенностях их трудовых будней.
Новый проект телекомпании «Арктик-ТВ» «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые выбрали местом своего служения Мурманскую область.
От принятия ими ключевых решений, их плодотворной работы зависит развитие нашего региона.
Новый выпуск рассказывает о повседневной и напряжённой работе заместителя губернатора Ольге Вовк.
Последние комментарии
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
