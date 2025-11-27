Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской областиКубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
«Я выбираю Север»: первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко

От принятия ими ключевых решений, их плодотворной работы зависит развитие нашего региона.

Новый проект телекомпании «Арктик-ТВ» «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые выбрали местом своего служения Мурманскую область.

Наши корреспонденты наблюдали за работой государственных служащих и спешат рассказать северянам об особенностях их трудовых будней.

Новый выпуск посвящён работе первого заместителя губернатора Оксане Демченко, которая рассказывает о молодёжной политике в регионе, работе с общественностью – национально-культурными и религиозными организациями, о непростых вызовах, с которыми сталкивается команда правительства, о верной дружбе и работе на Севере по зову сердца.

Цикл передач «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые стоят за принятием ключевых решений развития Кольского Заполярья. Героями программ стали глава региона Андрей Чибис и его заместители.

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
