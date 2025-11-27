«Я выбираю Север»: первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко

От принятия ими ключевых решений, их плодотворной работы зависит развитие нашего региона.

Новый проект телекомпании «Арктик-ТВ» «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые выбрали местом своего служения Мурманскую область.

Наши корреспонденты наблюдали за работой государственных служащих и спешат рассказать северянам об особенностях их трудовых будней.

Новый выпуск посвящён работе первого заместителя губернатора Оксане Демченко, которая рассказывает о молодёжной политике в регионе, работе с общественностью – национально-культурными и религиозными организациями, о непростых вызовах, с которыми сталкивается команда правительства, о верной дружбе и работе на Севере по зову сердца.

Цикл передач «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые стоят за принятием ключевых решений развития Кольского Заполярья. Героями программ стали глава региона Андрей Чибис и его заместители.