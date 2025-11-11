«Я выбираю Север»: заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина

Новый проект телекомпании «Арктик-ТВ» «Я выбираю Север» рассказывает о людях, которые выбрали местом своего служения Мурманскую область. От принятия ими ключевых решений зависит развитие нашего региона.

Корреспонденты «Арктик-ТВ» наблюдали за работой государственных служащих и спешат рассказать об особенностях их трудовых будней. Новый выпуск посвящён заместителю губернатора Мурманской области Анне Головиной.

В городах нашего региона открывают центры для развития и творчества, строят детские и спортивные площадки, создают современные лаборатории в школах и колледжах. Чей же ежедневный труд стоит за этими изменениями?

- Мне повезло работать в этой команде и стараться сделать Север наш лучше, - говорит Анна Головина.