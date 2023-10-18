Я знаю, что Интернет может быть полезным источником информации, если соблюдать правила безопасности - Диана

Важно составлять сложные пароли, простые слова – вроде, «кот», «математика», «водопад» - не подойдут. Пароль – это целый набор букв и символов, который не должен угадать незнакомый человек. Да, и знакомый тоже.

Всем привет! Я хочу поделиться простыми правилами, которые должен знать каждый пользователь Интернета. Важно (!) никому не говорить пароли от личных страниц в социальных сетях, обязательно выходить со своей страницы, если сидишь в интернете не за личным компьютером. Важно составлять сложные пароли, простые слова – вроде, «кот», «математика», «водопад» - не подойдут. Пароль – это целый набор букв и символов, который не должен угадать незнакомый человек. Да, и знакомый тоже.

Ещё одно простое, но важное правило: надо беречь личные данные. Адрес, телефон, информация о родителях – всё это личные данные, которые нельзя публиковать в Интернете и отправлять в личных сообщениях тем, кто пытается у нас узнать эти сведения. Это могут быть мошенники! И уж тем более нельзя брать банковские карты родителей и совершать любые покупки в Интернете. Данные карты могут украсть, а следом и деньги на счету.

Пользуясь Интернетом, я общаюсь с друзьями, смотрю фильмы, читаю интересные статьи, ищу информацию, которая понадобится в школе. Я знаю, что Интернет может быть полезным источником информации, если соблюдать правила безопасности. Именно так поступаю я, и тебе советую.

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Как обезопасить себя в Интернете? Как не попасться на уловку мошенников? И не ввязаться в плохую компанию? Школьники делятся своим опытом пользования всемирной сетью, рассказывают, как они общаются в интернете со сверстниками, ищут полезную информацию для рефератов, участвуют в конкурсах и олимпиадах.

Интернет может быть полезным и безопасным, рассказывают участники проекта «И тебе советую». А мы вам советуем посмотреть и взять на заметку информацию. Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.