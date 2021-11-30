Якорный проект порта «Лавна» осмотрели с вертолёта

Мурманск с рабочим визитом посетили заместитель министра транспорта Василий Десятков и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих. Вместе с главой региона Андреем Чибисом они осмотрели Мурманский транспортный узел и строительство его якорного проекта порта «Лавна».

Лучше всего масштабы стройки видны с высоты птичьего полёта, поэтому западный берег гости обозревали и с борта вертолёта.

Это уже не первый их визит в регион. Например, Дитрих приезжал в апреле этого года, тогда речь шла о финансировании проекта и темпах возведения железной дороги, а также о профиле самого порта «Лавна».

Изначально он задумывался как база для перевалки угля, но потом было принято решение расширить специфику.

Напомним, уже в следующем году порт «Лавна» станет резидентом ТОР «Столица Арктики».