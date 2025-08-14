Ямам во дворах объявили «войну»

В текущем году в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» запланированы ямочные ремонты в 312 дворах в 20 муниципальных образований Мурманской области.

Во время этих работ проводятся демонтажные работы, подготовка оснований, асфальтирование и проливка швов.

Уже завершены мероприятия на 39 дворовых территориях в 10 муниципальных образованиях: Мурмашах, Умбе, ЗАТО Александровск, Печенгском и Ковдорском округах, Мончегорске, Ревде, ЗАТО Видяево и Островной, Апатитах.

Всего с 2020 года по программе обновлены проблемные участки более 1200 дворовых проездов.