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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.20 19:30

Ямочный ремонт на придомовых территориях пройдёт во всех округах Мурманска

Устранить дефекты асфальтового покрытия специалисты обязуются быстро. На улице Орликовой, 53 оценили фронт предстоящих работ. 

Эта придомовая территория на улице Орликовой буквально испещрена ямами и ухабами. Неровности доставляют много проблем и автолюбителям, и пешеходам - в тёплое время года в углублениях образуются  лужи, а зимой, в рытвине можно запросто погнуть колесо или сломать элементы подвески.

В этом году в Мурманске стартовала программа по ямочному ремонту дворов, профинансированная из областного бюджета. Проезд на улице Орликовой 53, как и остальные 125 объектов в Первомайском  округе, попал в список.

Игорь Корявко, заместитель начальника Управления Первомайского административного округа, администрации г. Мурманска: «По фактам нарушений в части  непроведения работ по текущему ремонту внутридворовых дорог в отношение управляющей компании были составлены материалы для привлечения к административной ответственности. Но в данном случае, благодаря этой программе, которая сформирована в этом году, наверное, в осенний период, скорее всего, эти работы будут проведены. Сейчас идут аукционы».

До недавнего времени во дворе не было специально оборудованной площадки  для мусорных контейнеров, управляющая компания не торопилась её устанавливать. К проблеме пришлось привлекать  депутатов и представителей управления Первомайского административного округа.

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Работа по переписке с управляющей компанией заняла более года. Только при поддержке представителей Первомайского округа удалось добиться положительного решения. Сейчас мы уже можем видеть оборудованные контейнерные площадки, которые сделаны в соответствии со всеми существующими требованиями».

Такие небольшие позитивные изменения улучшают качество жизни горожан. Что же касается ямочного ремонта, то в этом году специалисты планируют привести в порядок около 300 придомовых территорий.

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