Уроженка Мурманска Яна Куницкая победила шведку Лину Лансберг на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Это произошло до главного события турнира - боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Российская спортсменка одержала победу над соперницей из Швеции.

Поединок длился три раунда и завершился уверенной победой Яны Куницкой. Это был второй бой в UFC 229 для Куницкой и её первая победа на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата.

Напомним, в своём дебютном поединке в UFC 229 в марте она проиграла бразильской спортсменке нокаутом.