День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.24 12:00
Яна Ланда и Илья Свербеев: о талантах Заполярья, или о конкурсе «Родные люди»
Супруги, родные братья и сестры, а также родители с детьми из городов и посёлков Мурманской области соберутся 23 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, чтобы представить свои вокальные, хореографические, театральные или инструментальные номера на конкурсе «Родные люди».
О том, сколько заявок подано, откуда приедут талантливые «родные люди», чтобы показать, на что они способны идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Яной Всеволодовной Ланда, заместителем директора по культурно-досуговой деятельности ДК им. С.М. Кирова, и Ильёй Андреевичем Свербеевым, заведующим отделом культурно-досуговой деятельности ДК им. С.М. Кирова.
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