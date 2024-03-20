Яна Ланда и Илья Свербеев: о талантах Заполярья, или о конкурсе «Родные люди»

Супруги, родные братья и сестры, а также родители с детьми из городов и посёлков Мурманской области соберутся 23 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, чтобы представить свои вокальные, хореографические, театральные или инструментальные номера на конкурсе «Родные люди».