Яна Мишина и Валерий Александров: «Шаг в будущее»

Валерий Александров, учащийся МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7», принял участие во Всероссийском форуме с разработкой эколого-географического маршрута «Териберка - на краю света» с использованием vr-технологий.

С 24 по 29 марта 2025 в Москве проходил очный этап Национального соревнования молодых научно-технологических лидеров страны – Всероссийского форума «Шаг в будущее». Форум собрал научно-технологическое будущее России – более 1000 самых перспективных и талантливых молодых людей, имеющих собственные достижения в науке и инженерном деле.

Юные мурманчане при поддержке своих научных руководителей - представителей координационного центра программы «Шаг в будущее» успешно презентовали исследовательские работы и научно-технические проекты на форуме «Шаг в будущее» - национальном соревновании молодых научно-технологических лидеров «Будущее России». Валерий Александров, учащийся МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7», принял участие во Всероссийском форуме с разработкой эколого-географического маршрута «Териберка - на краю света» с использованием vr-технологий.

О том, как состоялось это мероприятие, расскажут гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Яна Мишина, исполнительный директор программы «Шаг в будущее» по Мурманску, и Валерий Александров, учащийся гимназии №7.