«Яндекс.Карты» покажет, где у нас перекрыты дороги

Все перекрытия на областных дорогах теперь можно увидеть на сервисе «Яндекс.Карты», сообщил автовладельцам в своём аккаунте губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Это первые результаты сотрудничества регионального правительства с компанией «Яндекс», которые можно попробовать уже сегодня.

Эта зима выдалась в Мурманской области вьюжной. За январь, например, выпала двойная норма осадкой. Из-за сложных погодных условий нередко закрывают или ограничивают движение на некоторых участках дорог.

Например, в Териберку и Заполярный, что доставляет определенные неудобства туристам и гидам.

Полная информация о перекрытиях теперь отражается сразу на трёх площадках «Яндекса»: «Картах», «Такси» и «Навигаторе». Это поможет точнее спланировать маршрут и избежать напрасных ожиданий на трассах.

«Отпишитесь в комментариях, если будут какие-то сбои в работе, чтобы мы смогли их исправить. И главное, будьте внимательны и осторожны на дорогах», - обратился глава региона на своей странице в «ВКонтакте» к водителям Заполярья.