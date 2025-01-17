Январская оттепель в Мурманской области усложняет жизнь северян

Из-за благоприятных погодных условий создалась неблагоприятная дорожная обстановка - снежный покров на городских улицах превратился в каток.

Напомним, накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о режиме повышенной готовности в регионе. Только за этот день в столице Заполярья из-за неправильной манеры вождения произошло 16 ДТП. В этих авариях никто не пострадал.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «В связи с тем, что у нас произошли неблагоприятные изменения погодных и дорожных условий, Госавтоинспекция призывает водителей без надобности, во-первых, не садиться за автомобиль, не выезжать, а тем более - за пределы города. Если не удаётся избежать поездки за рулем, то необходимо строго соблюдать скоростной режим, обязательно выбирать заранее дистанцию, соблюдать боковой интервал».

Кроме автомобилистов непосредственными участниками дорожного движения остаются пешеходы. В сложившихся условиях важно быть заметным, желательно использовать светоотражатели.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Пешеходам рекомендуем быть особенно внимательными, особо в близи пешеходного перехода (регулируемый, нерегулируемый). А в тёмное время суток призываем всех пешеходов использовать световозвращающие элементы».

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции нашего региона работают в усиленном режиме. Полицейские следят за перекрестками и пешеходными переходами. В таком режиме службы будут работать до соответствующего приказа губернатора.