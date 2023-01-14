Январские метели, падение ели на людей и первый луч солнца… Чем отметилась первая неделя нового года в Заполярье

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели. Причуды погоды и встреча солнца, праздничные даты и рабочие будни. Сегодня гостями программы станут молодые доктора, решившие приехать и остаться на Крайнем Севере.

Но обо всем по порядку.

Первый после новогодних праздников рабочий день запомнится жителям региона сильной метелью и порывами ветра до 27 метров в секунду. В такую погоду не обошлось без происшествий. В центре Мурманска у железнодорожного вокзала упала искусственная ель. ЧП, скорее всего, осталось бы незамеченным, если бы не пострадавшие. По словам очевидцев искусственное дерево, опрокинутое порывами ветра, рухнуло на пешеходов. Конструкцию после происшествия начали активно разбирать.

Повлияла непогода и на движение транспортных средств. Ночью «Мурманскавтодор» сообщил о перекрытии трассы Заполярный – Сальмиярви. А вот на Териберку дорога была отрыта, впрочем, ехать по ней на тот момент было очень рискованно. В сообществе «Дорожники Териберки» опубликовали видео, по кадрам которого можно понять, что видимость в данном районе была крайне невысокой. Магистраль и так считается довольно сложной для перемещения, а несколько дней назад рабочим пришлось доставать из снежного плена вылетевший за переделы трассы внедорожник.

Здравствуй, солнце! 11 января – особый день для северян, когда люди с обираются вместе для того, чтобы встретить первый рассвет…

Традиционная проверка льда перед крещенскими купаниями состоялась на Семёновском озере. Сотрудники МЧС отметили, что из-за прогнозов с плюсовой температурой состояние ледяного покрова ухудшается...

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Мои коллеги побывали на рабочем месте сегодняшних гостей нашей программы - Анастасии Зиновьевой, врача-колопроктолога Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина,и

Бекзод Бахрамовым, рентген-эндоваскулярным хирургом Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина…

На западном берегу Кольского залива продолжают строить морской порт «Лавна». Работы идут чётко по графику и ударными темпами. Проект уже готов на 55%...

Мурманский морской рыбный порт подвёл итоги минувшего года. Несмотря на различные факторы, портовики нарастили грузооборот и перевалку рыбной продукции. В прошлом году общий грузооборот предприятия вырос практически на четверть. Этому поспособствовала и мойвенная путина, и работа по перевалке рыбных кормов, и освоение новых видов деятельности. В 2022 порт стал участником национального проекта «Производительность труда», что позволило провести масштабный аудит, выявить проблемные места и точки для дальнейшего роста, отмечает руководство стивидорной организации.

Новый детский сад на улице Орликовой Мурманска распахнул свои двери для мурманских малышей. Все группы уже заняты…

Нынешняя неделя выдалась богатой на праздники. Например, 9 января во всем мире отмечали День хореографа...

28 января недалеко от Кильдинстроя откроют обновленный парк «Патриот». В этот день он примет «Гонку героев» - специальные соревнования. На территории комплекса установлены верёвочный парк, скалодром, полосы препятствий и лазерный тир. Ролик о благоустройстве парка на своей странице выложил глава региона. Далее без комментариев…

А в День поэзии – есть и такой необычный праздник в календаре корреспонденты «Арктик-ТВ» заглянули в гости к мурманским поэтам…

Валерия Сивачук из Североморска – прозаик. Она пишет сказки, которые способные увлечь не только детей, но и их родителей…

На этой неделе у студентов МАГУ выдалась отличная возможность освежить знания о русской земле и языке вместе с известным путешественником и журналистом Виталием Сундаковым. Виталий Владимирович посвятил большую часть своей жизни исследованию разных уголков земли. Он организовал и осуществил более 30 экспедиций в 25 странах. Но ещё одной страстью путешественника можно считать русский язык. По профессии журналист - он всегда интересовался фактами и традициями родной культуры. Виталий пишет статьи, книги, ведёт свой блог и руководит онлайн-школой, в которой учит понимать русский язык во всем его изначальном великолепии. С кафедрой филологии и медиакоммуникаций спикер поделился опытом, целями и, конечно, знаниями…

Может ли у чувств быть специальный код? В контейнер-холле состоялось открытие выставки лаборатории абстрактной анимации и генеративной графики «11». На ней желающие смогут посмотреть работы художников и увидеть в них спектр человеческих эмоций…

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил проход пролива Ла-Манш в южном направлении и пересёк его самую узкую часть - Па-де-Кале. «Горшков» вышел в дальний поход 4 января, по маршруту перехода моряки-североморцы провели ряд плановых учений по различным видам охраны и обороны корабля, а также пополнили корабельные запасы от танкера Северного флота «Кама». Фрегат вооружён гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. В международных водах рядом с Британией «Горшкова» сопровождал корабль Королевского военно-морской флота. На сайте ВМС Великобритании даже вышло сообщение об этом, впрочем, военные недружественного государства такие действия назвали рядовыми.

Росздравнадзор предупредил граждан о перебоях, связанных с доставкой лекарств в аптеки. В ведомстве заявили, что из-за повышенного спроса на отдельные виды препаратов сейчас могут происходить кратковременные задержки. В ведомстве отметили, что ситуацией могут воспользоваться мошенники. Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются. приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем, отмечают специалисты Росздравнадзора.