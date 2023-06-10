Японские студенты снова учатся улыбаться, а пчёлы помогают кенийским фермерам отпугивать от их полей слонов - и это наш удивительный Мир

Японские студенты снова учатся улыбаться после нескольких лет пандемии и ношения масок. Для этого им проводят специализированные занятия. И такие уроки становятся всё более востребованными не только среди молодёжи.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Суперсовременный монорельсовый поезд начал курсировать в китайском Ухане. При этом он «воздушный», то есть не едет по рельсе, а подвешен к ней сверху. Давайте посмотрим…

Йога на самой высокой смотровой площадке в Западном полушарии. Такие занятия предлагают в Нью-Йорке. Их проводят уже три года, и они по-прежнему популярны.

Регби помогает не сбиться с пути девушкам в Зимбабве. Они отдают игре почти всё свободное время.

Парализованный пациент снова смог ходить. В Швейцарии продолжают тестировать новое устройство – так называемый цифровой мост, который соединяет головной и спинной мозг в обход травмы позвоночника.

Пчёлы помогают кенийским фермерам отпугивать от их полей… слонов. Дело в том, что эти животные не любят таких насекомых, поэтому обходят их ульи стороной.

В Шотландии выпустят в заповедник диких шотландских кошек, выращенных в неволе. Хищники этого вида обитают в Великобритании с древности, но сейчас их популяция сильно сократилась.

Услуга присмотра за домами набирает популярность во всём мире. Всё больше людей предпочитают находить бесплатное жильё, поскольку не могут себе позволить оплачивать отели.

В столице Кении появилась общественная организация, которая старается избавить природу от пластика. При этом её сотрудникам удаётся ещё и зарабатывать.

В Музее Ватикана открылись два новых зала. В одном представлены древние и современные изделия из керамики, а во втором воссоздана старинная монастырская аптека.

Японские студенты снова учатся улыбаться после нескольких лет пандемии и ношения масок. Для этого им проводят специализированные занятия. И такие уроки становятся всё более востребованными не только среди молодёжи.