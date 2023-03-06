Яркая церемония открытия Праздника Севера состоялось 4 марта на мурманском стадионе

Министр спорта Российской Федерации и губернатор Мурманской области дали старт традиционному событию.

Торжественная церемония открытия Полярной Олимпиады началась с парада участников соревнований. Это представители 18 видов спорта, которые составляют программу соревнований.

Зрителей погрузили в театрализованное представление, которое рассказывало о зарождении спортивных обычаев и традиций.

Впервые в церемонии открытия Праздника Севера принял участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации: «Это действительно уже история, я абсолютно уверен в том, что надо эту историю насыщать новым содержанием. И детям рассказывать о своём крае, потому что та презентация, которая сделана была на открытие, говорит о том, что в крае великая история, её нужно знать, изучать. Нужно быть благодарным старшим за то, что они создали сегодняшнюю жизнь и дали нам возможность продолжать быть звеном в этой мощной цепи».

Участвовать в Полярной Олимпиаде приехали спортсмены со всей России – среди них мастера международного класса, мастера спорта, призёры и чемпионы соревнований.

Екатерина Мошковская, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам: «Становится больше видов спорта, больше участников. Это всё делается более красиво, для зрителей отчасти и для спортсменов».

Иван Лазарев, многократный чемпион мира и Европы по натурбану: «Для меня Праздник Севера – это больше зрелищное мероприятие, где я принимаю участие как зритель».

Александр Петухов, чемпион мира по лыжному спорту: «Это праздник спорта для всего региона, для всей страны. У каждого региона есть своя визитная карточка и я считаю, что для Мурманской области визитная карточка – это Праздник Севера».

Кульминационным моментом открытия стало зажжение огня Полярной Олимпиады.

Впереди у спортсменов напряжённые соревнования, захватывающая борьба за победу. А у зрителей – незабываемые эмоции.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это те традиции, та мощь, та скрепа, тот стержень, на котором держится Север, Арктика и наша страна».

Самыми яркими и ожидаемыми событиями Полярной Олимпиады станут фестиваль зимних дисциплин парусного спорта «Эривейв» в Териберке, первая в истории региона «Гонка Героев» в парке «Патриот», а также традиционный Мурманский лыжный марафон.

Узнать все подробности расписания Праздника Севера можно на официальном сайте Министерства спорта региона.

Завершатся соревнования 16 апреля.