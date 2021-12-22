Яркая Роста, или Новогоднее настроение должно быть у всех мурманчан

Об этом позаботились депутаты городского Совета депутатов г.Мурманск. Пусть не все, а только двое – Татьяна Ковалёва и Артём Кузьмин. Благодаря им и экс главе администрации Мурманска Евгению Никоре впервые в этом году в микрорайоне Роста установили праздничную иллюминацию.

Много лет жители Росты мечтали о новогодней сказке. Ежегодные просьбы украсить их микрорайон к Новому году заканчивались лишь установкой небольшой ёлки. Но в этот раз праздник всё-таки посетил мурманчан.

А инициатором праздничного украшения микрорайона стала мурманчанка Нина Константиновна Аксиновская, которая живёт в Росте уже 55 лет. Именно её предложения поддержал экс глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Нина Аксиновская, жительница Росты: «Честно говоря, это я всегда пристаю, то к Татьяне Алиагаевне, то Александру Викторовичу звонила. Зимой мы просили украшений, а летом клумбочек».

Возле кинотеатра «Аврора» установлены новогодняя ёлка, праздничная иллюминация и светящиеся конструкции. Но это ещё не всё.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов Мурманска6 «В этом году Евгений Викторович пошёл на встречу, услышал наше обращение. И действительно, помог преобразить наш микрорайон. Посмотрите, какие замечательные украшения появились. И у людей появилось замечательное новогоднее настроение. Но дело в том, что район до конца не украшен. Подрядчик немного подвёл со сроками. И Роста окончательно будет украшена к 27 декабря».

Работа депутатов оценена жителями Росты по достоинству. Но сами народные избранники негодуют, что их труды были присвоены другими. Как только установили новогодние украшения, на место приехали Андрей Сысоев и Тамара Прямикова, которые порадовались проделанной работе и сообщили, что это все благодаря им.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов Мурманска: «Одна фраза меня немного покоробила. Когда Андрей Иванович сказал, что мы услышали просьбы ростинцев. А что они их 20 лет не слышали или 30 лет не слышали. Услышали, когда депутатами стали Артём Кузьмин и Татьяна Ковалёва».

Несмотря на такую неприятную ситуацию, поводов для радости больше. Пожелания мурманчан были услышаны и выполнены.