Яркие моменты уходящего 2023 года: от лохматых газонокосилок до 92-летней школьницы

Кениец спасает океан от мусора. Он собирает отходы во время отлива, а потом делает из них предметы интерьера.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Британские учёные разработали новый высокотехнологичный жилет. Он может помочь предсказать риск внезапной смерти от сердечного приступа.

Последние 30 лет детская больница Квинсленда использует музыкальную терапию для стабилизации сердечного ритма детей во время и после медицинских процедур.

Всего через месяц после ампутации обеих ног спортсменка из Западной Австралии снова смогла сесть на лошадь. С помощью подруги-паралимпийки, которая её тренирует, она даже участвует в национальном чемпионате.

Группа кениек перерабатывает синтетические парики и наращённые волосы. Так она пытается сократить количество пластиковых отходов в стране. Парики превращают в дверные коврики.

Кениец спасает океан от мусора. Он собирает отходы во время отлива, а потом делает из них предметы интерьера.

Редкий моллюск Благородная пинна снова появился на морском дне у побережья Хорватии. При этом учёные не спешат радоваться.

Пауков-скакунов, которые были потеряны для науки в течение почти 100 лет, вновь обнаружили среди опавших листьев на их родине в Португалии. Их нашли недалеко от небольшого города, в честь которого их и назвали. В предыдущий раз их видели в 1931 году.

Десятилетняя австралийская школьница Эми Спайсер ещё не может получить водительские права, но уже управляет самолётом. Пока она летает только с инструктором, но уже через пять лет сможет на тренировках летать в одиночку.

В музеях Ватикана трудятся более 30 реставраторов. Каждый день они работают с шедеврами, созданными великими художниками и скульпторами. В таких условиях важно, чтобы рука была твёрдой, а сердце – спокойным.

В столице Венгрии устроили необычный модный показ. Вместе с моделями на подиум выходят собаки. Зачем, давайте узнаем.

Напоследок – забавные и вдохновляющие, от лохматых газонокосилок до 92-летней школьницы. Предлагаем краткий обзор за 2023 год.