Яркие моменты уходящего 2023 года: от лохматых газонокосилок до 92-летней школьницыФГБУ «Мурманское УГМС» предлагает землякам «Сертификат погоды» на любой день нового года
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.23 13:35

Яркие моменты уходящего 2023 года: от лохматых газонокосилок до 92-летней школьницы

Кениец спасает океан от мусора. Он собирает отходы во время отлива, а потом делает из них предметы интерьера.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

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Кениец спасает океан от мусора. Он собирает отходы во время отлива, а потом делает из них предметы интерьера.

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Напоследок – забавные и вдохновляющие, от лохматых газонокосилок до 92-летней школьницы. Предлагаем краткий обзор за 2023 год.

 

 

 

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