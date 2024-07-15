«Яркие ночи с DFM», или «Солнышко в руках» и над Мурманском!
Самым ожидаемым событием на фестивале «Яркие ночи с DFM» стало выступление на сцене, установленной на парковке ТРК «Плазма», легендарной группы «DEMO». Хедлайнеры фестиваля прилетели в Мурманск для того, чтобы поностальгировать и вместе с северными фанатами, исполнив свои хиты.
Группа «DEMO»: «Нетленочки, мы будем ностальгировать с вами. Что-то, возможно, что вы немного подзабыли, но мы вам напомним».
Но одну песню никому не пришлось напоминать, её северяне единогласно выбрали самой любимой и ожидаемой. Ради неё многие приехали даже из области.
- Мы приехали из Североморска. Три девчонки ради группы «DEMO».
- Все ждут её, мы тоже ждём.
- Приезжали бы такие знаменитые люди, как она, почаще бы. Всё классно, все круто, спасибо!
- Какую песню ждёте?
- «Солнышко…», конечно.
- Обожаем.
- Какую песню ждёте?
- «Солнышко в руках».
Артисты на радость зрителям исполнили трек несколько раз. Группа из 90-х объединила и взрослое поколение, и молодёжь, и детей. Они танцевали и подпевали вместе.
Помимо легендарной группы для гостей фестиваля выступал танцевальный дуэт «Cherry girls».
- Сегодня нам вообще повезло с погодой. Стоит жара. Очень жарко, но клёво. Сегодня собралось очень много людей. Мы очень рады поучаствовать.
Порадовали гостей праздника и выставкой тюнингованных авто. Здесь экспонировались легендарные автомобили, дополненные уникальной покраской, спойлерами и аэродинамическими элементами.
Анастасия Богданова, продюсер и радиоведущая «Region media team», организатор фестиваля «Яркие ночи с DFM»: «Когда мы говорим о масштабе, то здесь, по-моему, всё видно и понятно. Мы не прогадали, мы рискнули организовать масштабный фестиваль именно летом - в несезон, как принято говорить на Севере. И мы выиграли, я считаю, потому что по энергетике чувствуется, что люди счастливы».
Организаторы действительно не прогадали, ведь именно в этот день погода в Мурманске была по-настоящему летней.