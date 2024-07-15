«Яркие ночи с DFM», или «Солнышко в руках» и над Мурманском!

Танцевальные флешмобы, выставка тюнингованных авто и выступление легендарной группы «DEMO» - в Мурманске прошёл танцевальный фестиваль «Яркие ночи с DFM».

Самым ожидаемым событием на фестивале «Яркие ночи с DFM» стало выступление на сцене, установленной на парковке ТРК «Плазма», легендарной группы «DEMO». Хедлайнеры фестиваля прилетели в Мурманск для того, чтобы поностальгировать и вместе с северными фанатами, исполнив свои хиты.

Группа «DEMO»: «Нетленочки, мы будем ностальгировать с вами. Что-то, возможно, что вы немного подзабыли, но мы вам напомним».

Но одну песню никому не пришлось напоминать, её северяне единогласно выбрали самой любимой и ожидаемой. Ради неё многие приехали даже из области.

- Мы приехали из Североморска. Три девчонки ради группы «DEMO».

- Все ждут её, мы тоже ждём.

- Приезжали бы такие знаменитые люди, как она, почаще бы. Всё классно, все круто, спасибо!

- Какую песню ждёте?

- «Солнышко…», конечно.

- Обожаем.

- Какую песню ждёте?

- «Солнышко в руках».

Артисты на радость зрителям исполнили трек несколько раз. Группа из 90-х объединила и взрослое поколение, и молодёжь, и детей. Они танцевали и подпевали вместе.

Помимо легендарной группы для гостей фестиваля выступал танцевальный дуэт «Cherry girls».

- Сегодня нам вообще повезло с погодой. Стоит жара. Очень жарко, но клёво. Сегодня собралось очень много людей. Мы очень рады поучаствовать.

Порадовали гостей праздника и выставкой тюнингованных авто. Здесь экспонировались легендарные автомобили, дополненные уникальной покраской, спойлерами и аэродинамическими элементами.

Анастасия Богданова, продюсер и радиоведущая «Region media team», организатор фестиваля «Яркие ночи с DFM»: «Когда мы говорим о масштабе, то здесь, по-моему, всё видно и понятно. Мы не прогадали, мы рискнули организовать масштабный фестиваль именно летом - в несезон, как принято говорить на Севере. И мы выиграли, я считаю, потому что по энергетике чувствуется, что люди счастливы».

Организаторы действительно не прогадали, ведь именно в этот день погода в Мурманске была по-настоящему летней.