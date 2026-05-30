Яркие события недели: Мурманская область отмечает 88-летие, в городе-герое состоялся мотопробег, а в учебных заведениях региона прозвучал последний звонок

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Ярко, дерзко и масштабно в Мурманске открыли мотосезон. Традиционно его провели большим мотопробегом. В этом году колонна из 300 байкеров проехала по центральным проспектам и улицам города-героя во главе с губернатором. Рев моторов железных коней затих у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», где мотоциклисты возложили цветы к Вечному огню.

В скором времени мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» закроют на реконструкцию. В преддверии этого дня в Мурманске провели торжественную церемонию по забору частицы Вечного огня. Её временным местом пребывания станет Долина Славы.

Последний звонок прошёл в Филиале Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманск. Будущие защитники морских рубежей нашей страны и продолжатели славных традиций российского флота готовятся к поступлению в вузы

В последние звонки прозвучали и для выпускников общеобразовательных школ в Мурманской области. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила гимназию №6 областного центра.

С 1 июня стартует основной период государственной итоговой аттестации. В Мурманской области ЕГЭ будут сдавать 11 тысяч школьников. Основной период ЕГЭ продлится с 1 июня по 9 июля, а основного государственного экзамена – со 2 июня по 6 июля. Для проведения единого госэкзамена будут работать 28 пунктов в 17 муниципалитетах. Для девятиклассников подготовлено 63 пункта проведения, в том числе семь – на дому. Все аудитории оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами и сертифицированными средствами подавления мобильной связи. Для участия в экзаменах зарегистрированы более 8 тысяч девятиклассников. ЕГЭ будут сдавать более 3 тысяч человек. Выпускникам 11-х классов для получения аттестата необходимо сдать русский язык и математику, а также предметы по выбору для поступления в вузы. Девятиклассники, планирующие продолжить обучение в школе, сдают четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору.

В Ледовом дворце Мурманска выпускники на время смогли забыть о предстоящих экзаменах и планах на будущее, ведь для них подготовили насыщенную праздничную программу. Этот торжественный и трепетный момент разделила со школьниками и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В Мурманске состоялся форум муниципального сообщества «Развитие муниципалитетов: в центре внимания – человек».

В 2025 году специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» выполнили масштабную задачу по обеспечению чистой водой населённых пунктов западного берега Кольского залива. На восточном берегу аналогичную задачу решили в посёлке Шонгуй. Этот населённый пункт подключили к централизованной системе водоснабжения Мурманска, проложив новый водовод. Теперь вода проходит полную очистку на головных сооружениях, её качество заметно улучшилось.

В Мурманске на базе арктического университета стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лаборант химического анализа». Участие в состязаниях приняли 13 человек из шести крупных предприятий области.

В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина появился новый аппарат. Конференцию по ультразвуковой диагностике и мастер-класс по работе с новым аппаратом провела специалист Элла Пиняева, которая ведёт медицинскую практику и преподает в Москве и Ярославле.

Театральная студия «Домино» провела премьерный показ спектакля «Мышеловка». Это двухчасовой детектив, который создан коллективом подростковой группы.

27 лет труда, виртуозной музыки и любви к своему делу. Контрабасистка Ольга Ласкина завершила творческую деятельность в качестве штатного артиста филармонического оркестра. Перед финальным выступлением корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ» встретился с исполнительницей.

На уходящей неделе северяне отмечали день рождения Мурманской области, которой 28 мая исполнилось 88 лет.