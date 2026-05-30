Пришло время роботов: в Германии робот помогает покупателям искать товары в магазинах, а в Великобритании робот способен укладывать кирпичиХолдинг «РЖД» запускает услугу «Сопровождение детей» в дневных поездах дальнего следования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.26 20:30

Яркие события недели: Мурманская область отмечает 88-летие, в городе-герое состоялся мотопробег, а в учебных заведениях региона прозвучал последний звонок

В скором времени мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» закроют на реконструкцию. В преддверии этого дня в Мурманске провели торжественную церемонию по забору частицы Вечного огня. Её временным местом пребывания станет Долина Славы.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Ярко, дерзко и масштабно в Мурманске открыли мотосезон. Традиционно его провели большим мотопробегом. В этом году колонна из 300 байкеров проехала по центральным проспектам и улицам города-героя во главе с губернатором. Рев моторов железных коней затих у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», где мотоциклисты возложили цветы к Вечному огню.

В скором времени мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» закроют на реконструкцию. В преддверии этого дня в Мурманске провели торжественную церемонию по забору частицы Вечного огня. Её временным местом пребывания станет Долина Славы.

Последний звонок прошёл в Филиале Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманск. Будущие защитники морских рубежей нашей страны и продолжатели славных традиций российского флота готовятся к поступлению в вузы

В последние звонки прозвучали и для выпускников общеобразовательных школ в Мурманской области. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила гимназию №6 областного центра.

С 1 июня стартует основной период государственной итоговой аттестации. В Мурманской области ЕГЭ будут сдавать 11 тысяч школьников. Основной период ЕГЭ продлится с 1 июня по 9 июля, а основного государственного экзамена – со 2 июня по 6 июля. Для проведения единого госэкзамена будут работать 28 пунктов в 17 муниципалитетах. Для девятиклассников подготовлено 63 пункта проведения, в том числе семь – на дому. Все аудитории оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами и сертифицированными средствами подавления мобильной связи. Для участия в экзаменах зарегистрированы более 8 тысяч девятиклассников. ЕГЭ будут сдавать более 3 тысяч человек. Выпускникам 11-х классов для получения аттестата необходимо сдать русский язык и математику, а также предметы по выбору для поступления в вузы. Девятиклассники, планирующие продолжить обучение в школе, сдают четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору.

В Ледовом дворце Мурманска выпускники на время смогли забыть о предстоящих экзаменах и планах на будущее, ведь для них подготовили насыщенную праздничную программу. Этот торжественный и трепетный момент разделила со школьниками и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В Мурманске состоялся форум муниципального сообщества «Развитие муниципалитетов: в центре внимания – человек».

В 2025 году специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» выполнили масштабную задачу по обеспечению чистой водой населённых пунктов западного берега Кольского залива. На восточном берегу аналогичную задачу решили в посёлке Шонгуй. Этот населённый пункт подключили к централизованной системе водоснабжения Мурманска, проложив новый водовод. Теперь вода проходит полную очистку на головных сооружениях, её качество заметно улучшилось.

В Мурманске на базе арктического университета стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лаборант химического анализа». Участие в состязаниях приняли 13 человек из шести крупных предприятий области.

В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина появился новый аппарат. Конференцию по ультразвуковой диагностике и мастер-класс по работе с новым аппаратом провела специалист Элла Пиняева, которая ведёт медицинскую практику и преподает в Москве и Ярославле.

Театральная студия «Домино» провела премьерный показ спектакля «Мышеловка». Это двухчасовой детектив, который создан коллективом подростковой группы.

27 лет труда, виртуозной музыки и любви к своему делу. Контрабасистка Ольга Ласкина завершила творческую деятельность в качестве штатного артиста филармонического оркестра. Перед финальным выступлением корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ» встретился с исполнительницей.

На уходящей неделе северяне отмечали день рождения Мурманской области, которой 28 мая исполнилось 88 лет.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудовая деятельность подростков регулируется законодательством
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:10«Медленное ТВ-Камин».07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Недетские вопросы о природе». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отпускной бюджет мечты — 200 тысяч рублей на неделю, реальный в 3 раза ниже-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,05 рубля, доллар теряет почти 35 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая и 1 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Мурманской области многодетные семьи получат пособия, даже если доход превышает среднедушевую норму
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять