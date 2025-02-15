Яркие события семидневки: готовимся к Международному форуму «Арктика – территория диалога», подвели итоги регионального конкурса красоты «Сияние Арктики» и отметили День святого Валентина

Международный арктический форум, который состоится в Мурманске в конце марта, станет площадкой для обсуждения социально-экономического развития северных территорий. Об этом заявил заместитель председателя правительства Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

Мурманскую область с рабочим визитом посетил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов.

Международный арктический форум, который состоится в Мурманске в конце марта, станет площадкой для обсуждения социально-экономического развития северных территорий. Об этом заявил заместитель председателя правительства Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск.

По словам зампреда правительства, Россия, несмотря на сложную ситуацию на арктическом направлении, и откровенно недоброе отношение со стороны многих стран, по-прежнему открыта для диалога. Юрий Трутнев подчеркнул, что ещё недавние партнёры погорячились и не подумали, но при этом остаются вопросы, которые необходимо решать вместе. Напомним, VI Международный форум «Арктика – территория диалога» состоится в Мурманске 26 и 27 марта. Участники форума обсудят целый комплекс вопросов.

Глава региона Андрей Чибис ко Дню науки в Мурманском арктическом университете наградил лучших молодых учёных Кольского Заполярья.

Северяне будут получать увеличенную пенсию уже с февраля. Жителям проиндексируют новые выплаты с учётом инфляции. Более 218 тысяч пенсионеров получат пенсию с дополнительной индексацией. Размеры выплат увеличатся на 9,5%, что станет соразмерным фактическому росту цен. Я 1 января пенсии были увеличены на 7,3%. Чтобы получить повышенную выплату обращаться в отделение Соцфонда не нужно, процесс автоматический.

С чистого листа, вернее, с «чистой боёвки» в Снежногорске на заслуженный отдых по традициям пожарной службы проводили ветерана первой пожарно-спасательной части.

В Заполярном после капитального ремонта открыли отделение полиции. Это событие, которого продолжительное время с нетерпением ждали и сотрудники ведомства, ветераны и жители города. Здание 1957 года постройки – единственное место в Заполярном, где располагались дежурная часть, участковые уполномоченные полиции, патрульно-постовая служба, следователи, дознаватели и уголовный розыск. Со дня постройки ремонта здесь не было и спустя столько лет здание обновили: заменили кровлю, инженерное оборудование, окна и входные группы, а также провели перепланировку. Церемония открытия отдела состоялась накануне очень значимого для полиции Заполярного события – в 2026 году ему исполнится 70 лет.

В областном центре была задержана 33-летняя женщина, ранее неоднократно судимая за кражи, мошенничество и вымогательство. Она обвиняется в том, что обворовала гипермаркет на проспекте Ленина на сумму более 7 тысяч рублей. Как призналась задержанная, она украла продукты питания из-за финансовых трудностей. Такие же мотивы были у 21-летней девушки, ранее судимой за кражу и привлекавшейся к административной ответственности за мелкое хищение. До поимки она успела украсть товар на сумму свыше 6 тысяч рублей в одном из супермаркетов на улице Свердлова. Теперь обеим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. А вот этот нарушитель, вероятно, больше ценит одежду, а именно мужские джемперы, именно их 40-летний мужчина взял, не заплатив, в одном из магазинов одежды. Всего ранее судимый безработный северянин нанёс магазину убытки на сумму более 9 тысяч рублей. Свои действия мужчина совершал продуманно и ловил момент, когда продавцы заняты. Однако, модник не учёл, что всё в магазине фиксирует видеокамера. Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Как создать предпосылки к ЧП на ровном месте, точно знает управляющая компания «Юни дом». Организация своими действиями поставила под угрозу жизни и здоровье жильцов одного из домов в Мурманске. К счастью, обошлось без жертв.

Фестиваль патриотической песни «СВОи» впервые прошёл в Зеленоборском. Исполнители приехали не только из Мурманской области, но и из соседней Карелии и Петербурга.

Ветеранов становится всё меньше. Уходят люди, пережившие ужасы Великой Отечественной войны. В Зеленоборском установлено фотопанно «Бессмертный полк» с фотографиями участников войны. Важно помнить каждого, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой. Так жители Зеленоборского почитают не только героев Великой Отечественной войны, но современников – участников специальной военной операции.

В мурманской Долине Уюта прошли инклюзивные соревнования для спортсменов с особенностями интеллекта. О самом, пожалуй, душевном и добром спорте, в нашем сюжете.

Такая сильная нежность: женщины Мурманской области с онкологическими диагнозами в объективе столичного фотографа. Портреты будут размещены в онкологическом диспансере столицы Заполярья. Истории успешной борьбы с раком могут стать надеждой для тех, кто только начал сражение со страшным диагнозом, уверены организаторы проекта.

51-й Мурманский лыжный марафон перенесён на 22 и 23 марта. Такое решение принял оргкомитет гонки. В случае невозможности участия в новые даты каждый спортсмен может перенести слот в соревнованиях на будущий год без увеличения стоимости и получить подарок от организаторов либо может вернуть стоимость слота в полном объёме. В рамках марафона запланированы гонки на 25 и 50 км свободным и классическим стилями. Помимо этого, будет детский этап, в котором примут участие совсем юные спортсмены. Мурманский лыжный марафон - одно из главных событий в рамках традиционного Праздника Севера. В этом году Полярная Олимпиада станет юбилейной – состязания будут проходить в 90-й раз.

Кировск всегда был столицей лыжного спорта в Мурманской области. А с появлением трассы «Тирвас» стал бороться за это звание среди городов России. Об уникальном лыжном комплексе и о том, какие ещё соревнования могут проходить в Кировске, в нашем сюжете.

В Мурманске завершился третий сезон регионального конкурса красоты «Сияние Арктики».

Как мурманчане относятся ко Дню святого Валентина и отмечают ли они этот праздник, спросили корреспонденты «Арктик-ТВ» у горожан 14 февраля. Срез мнений получился необычный…

В Мурманской областной филармонии прошло открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Музыкальный фестиваль путешествует по стране и объединяет на сцене разные поколения: от юных исполнителей до всемирно известных музыкантов. Как прошло открытие, расскажет наш корреспондент.