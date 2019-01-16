Яркие стикеры для вежливых водителей помогают уборке дорог от снега

На дорогах областного центра продолжается акция «Парковка с уважением». Напомним, инициаторами этой необычной акции выступили редакция газеты «Вечерний Мурманск» и муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства».

Редакция «Вечёрки» разработала парковочные визитки для автолюбителей. Такую информационную карточку водитель кладет на переднюю панель автомобиля так, чтобы цифры номера его телефона были хорошо видны снаружи. Теперь дорожным работникам, которым мешает припаркованная машина, можно позвонить автовладельцу и попросить его убрать её. Автовизитки для культурной парковки раздают сотрудники редакции совместно с сотрудниками ГИБДД.

- Дело хорошее, дело нужное и его нужно продвигать, - говорит Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Об этом надо рассказывать, чтобы автолюбители проявляли уважение к работе сотрудников Управления дорожного хозяйства.

Брошенные на проезжей части автомобили зимой мешают работе снегоуборочной техники, а на поиск владельцев транспорта уходит много времени, поэтому дорожникам приходится несколько раз возвращаться на одни и те же участки, чтобы провести уборку снега.

- Наши сотрудники вставляют эти карточки под дворники, чтобы водители могли их использовать, - рассказал Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Для этой акции специально разработали и издали более 3000 ярких и броских парковочных визиток, их можно получить, обратившись в газету «Вечерний Мурманск». Также они будут распространяться на заправках, парковках торговых центров и сотрудниками ГИБДД при оформлении различных документов.