Яркие, стильные, цифровые - время требует реформирования библиотечного дела

Библиотеки должны быть удобными и современными, так считают руководители государственных и муниципальных библиотек Мурманской области, которые встретились на очередном совете директоров, чтобы обсудить планы работ на будущий год.

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся «слёт» руководителей государственных и муниципальных библиотек. Совет директоров - хорошая возможность поделиться наработанным опытом с коллегами и наметить дальнейший вектор развития, ведь сегодня для привлечения читателей мало иметь богатый книжный фонд, культурные пространства должны отвечать современным требованиям.

«Это общение с коллегами, нахождение точек соприкосновения, - комментирует направленность мероприятия Ольга Ефименко, директор Централизованной библиотечной системы, г. Североморск. – И в этом плане областная научная библиотека является главным методическим центром и это очень важно».

Последние тенденции в этой сфере - создание модельных библиотек, оборудованных комфортной мебелью и оснащённых высокотехнологичными гаджетами, которыми свободно могут пользоваться посетители. В столице Заполярья уже функционируют такие пространства, задача на следующий год выиграть гранты на открытие новых.

«Ежегодно у нас десять библиотек подают заявки на конкурс, выигрывают три, - рассказывает Светлана Баскакова, директор Мурманской областной научной библиотеки. - Это очень хороший результат, так как в год в стране открываются сто библиотек, а три библиотеки в Мурманской области - это очень хороший результат».

Кроме того, приглашенные руководители смогли познакомиться и напрямую пообщаться с новым министром культуры Евгением Гоманом.

«Мне кажется, что мы живем в очень интересный период развития культуры, - отмечает Евгений Гоман, министр культуры, искусства и молодёжной политики Мурманской области. – Происходят резкие изменения и хочется, чтобы всё было грамотно. Важно работать в команде. Моя задача сегодня лицом к лицу встретиться со всеми библиотекарями, пообщаться, высказаться и верно реформировать библиотеки в лучшую сторону».

В рамках совета директоров все его участники смогли посетить модельные библиотеки областного центра - филиал № 12 Центральной детской библиотеки и информационный интеллект-центр № 24 - филиал Центральной городской библиотеки.