Яркие вывески в центре Мурманска портят вид города

Наружная реклама, размещенная на фасадах культурных объектов, портит вид города. Общественники провели рейд по проспекту Ленина в Мурманске и узнали у предпринимателей, согласованы ли их вывески с органами власти.

Парикмахерских, банков и магазинов на проспекте Ленина очень много. Логично, что каждый предприниматель хочет привлечь максимальное количество клиентов. В ход идут всевозможные приёмы: броские буквы, яркие лампочки и огромные цифры со скидками. Все это хаотичное декорирование портит внешний вид зданий и, как следствие, общее впечатление о городе.

Валентин Петров, член Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры: «На проспекте Ленина выявлены 17 объектов культурного наследия и все они нуждаются в исследовании и принятии решения по вывескам в соответствии с требованиями законов. Это наша задача».

Активисты решили узнать, согласованы ли у бизнесменов их вывески. В парикмахерской нам предоставить документы сразу не смогли, так как на месте руководства не оказалось. А вот в магазине, по соседству, нас заверили, что все необходимые процедуры для размещения названия организации на фасаде у них пройдены, да и у общественников к ним нет претензий.

Предприниматель: «Сейчас к памятникам культурного наследия обязательно требование для согласования вывесок».

Но многие предприниматели также оказались не готовы к такому рейду со стороны общественников.

Сейчас требования изменились, а новых документов, имеющих юридическую силу, нам так и не показали. Поэтому на торговую точку был составлен акт. А вот руководитель барбер-шопа заманивает клиентов совсем необычно. Недавно в соцсетях появилось фото, на котором девушка в витрине парикмахерской постригает клиента. Тогда такой оригинальный способ оказания услуг вызвал волну негодования у одних и заинтересованность у других.

Защитники культурного наследия ревностно относятся к каждому изменению в облике города. Они всецело поддерживают идею создания дизайн-кода в Мурманске, потому что его разработка поможет создать целостную концепцию, определяющую, как должны выглядеть фасады домов, улицы и общественные территории. Тогда столица Заполярья сможет выглядеть гармонично.