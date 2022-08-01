Кошелёк: с 1 сентября изменится размер родительской платы в дошкольных учреждениях города МурманскаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Тяга к неординарному – хамское кафе в Сиднее и перевёрнутый дом в румынском парке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.22 19:30

Яркий фестиваль «Северный ветер» состоялся на берегу реки Шуонийоки

Ни дождь, ни ветер не помеха для тех, кто по-настоящему заряжен на отличный отдых и приключения. «Спорт, творчество, свобода» — под таким лозунгом состоялся фестиваль «Северный ветер» в посёлке Никель возле первого моста на берегу реки Шуонийоки.

Ни дождь, ни ветер не помеха для тех, кто по-настоящему заряжен на отличный отдых и приключения. «Спорт, творчество, свобода» — под таким лозунгом состоялся фестиваль «Северный ветер» в посёлке Никель возле первого моста на берегу реки Шуонийоки.

Берег реки Шуонийоки в Никеле стал площадкой для международного фестиваля «Северный ветер», который собрал людей активных, которые готовы к любой погоде. Среди них мировые спортивные звёзды.

Елена Прохорова, чемпионка мира по сапсёрфингу: «Как вы видите, у нас есть сухие гидрокостюмы, ни как «комбезики» выглядят и мокрые. Они  для сёрфинга, ребята  надевают гидрокостюмы, им всем очень тепло».

Елена Прохорова, чемпионка мира по сапсёрфингу, отметила, что при минусовой температуре лучше много не ходить по доске, поверхность леденеет, хотя в гидрокостюме сохраняется комфортная температура

Спортсменка уже не первый раз в Никеле, как и российский лыжник, обладатель золота Олимпиады-2014 Александр Легков.

Александр Легков, российский лыжник: «Сейчас пробежали кросс и собирали мусор вокруг, хотя его на самом деле здесь не так уж и много. Здесь зона для отдыха, сюда люди приезжают, делают шашлыки, люди убирают за собой, а  это здорово».

Помимо спортивных мероприятий на площадке фестиваля «Северный ветер» представлены творческие локации, например, с аквагримом, где каждый желающий делал свой образ более ярким и красочным. Кроме рисунков на лице и открытых участках тела, можно было нанести плотный слой блёсток через трафареты на любой вкус. И это далеко не всё.

Евгения Деменкова, волонтёр города Заполярный от АО «Кольская ГМК»: «На этом фестивале первый раз. До этого у меня были другие фестивали, но на «Северном ветре» первый раз. Мы представляем нашу локацию, в данный день мы плетём косички, очень яркие косички - украшаем этот пасмурный день яркими цветами. Вот поэтому все, кто приходит к нам, уходят с настроением».

Создавали настроение посетителям ещё и локации, где можно было перекусить.

К слову, на фестивале организовали ярмарку мастеров Мурманской области. На ней были представлены изделия из полимерной глины, лесные амулеты, плетёные корзинки, авторские картины, сувенирные пряники и различные игрушки.

- Я занимаюсь куклами текстильными, делаю их в разных техниках. Вот ватная игрушка, есть игрушки, которые представляют Беломорье.

- А у меня украшения и декор из полимерной глины.

-  У нас тут корзины представлены, сделаны мастером - моей сестрой. Приехать она не смогла.

- Я представляю работы акварельные.

Ярмарка мастеров функционировала на протяжении всего фестиваля. В программе мероприятий отметился мастер-класс по сап-йоге с Марией Зубковой. Необычный формат, немного экстрима и неспешные медитативные практики. Все желающие могли выполнить их прямо на досках для сёрфинга.

Однако и для любителей подискутировать и послушать интересные лекции тоже нашлось место.

Лекцию от Екатерины Петрович о том, как питаться, чтобы быть здоровым, посетили люди разных возрастов. Ликбез пригодится и многим спортсменам.

На фестивале состоялись международные соревнования по сапсёрфингу среди профессионалов в двух видах: техническая гонка и спринт. В Мурманскую область прилетели участники из России, Киргизии, Казахстана и Беларуси.  Для тех кто не смог посетить соревнования лично, организаторы запустили прямую трансляцию с места событий.

Официальное открытие международного фестиваля провели звёзды спорта Елена Прохорова, Александр Легков и представитель горно-металлургической компании «Норникель», при поддержке которой организовали такое масштабное событие.

По словам организаторов и посетителей фестиваля «Северный ветер», он становится всё лучше. Стало больше интерактивных площадок, мастер-классов, лекций. К тому же был запущен розыгрыш билетов на «ГастроИндастри фест», который состоится в Никеле уже в сентябре.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Августовский синдром, или Деноминации не будет-PRO Валюту (16+)Курс доллара подрос почти на 74 копейки, евро укрепляется почти на 68 копеек-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО - морская доктрина России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика