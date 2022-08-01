Яркий фестиваль «Северный ветер» состоялся на берегу реки Шуонийоки

Ни дождь, ни ветер не помеха для тех, кто по-настоящему заряжен на отличный отдых и приключения. «Спорт, творчество, свобода» — под таким лозунгом состоялся фестиваль «Северный ветер» в посёлке Никель возле первого моста на берегу реки Шуонийоки.

Ни дождь, ни ветер не помеха для тех, кто по-настоящему заряжен на отличный отдых и приключения. «Спорт, творчество, свобода» — под таким лозунгом состоялся фестиваль «Северный ветер» в посёлке Никель возле первого моста на берегу реки Шуонийоки.

Берег реки Шуонийоки в Никеле стал площадкой для международного фестиваля «Северный ветер», который собрал людей активных, которые готовы к любой погоде. Среди них мировые спортивные звёзды.

Елена Прохорова, чемпионка мира по сапсёрфингу: «Как вы видите, у нас есть сухие гидрокостюмы, ни как «комбезики» выглядят и мокрые. Они для сёрфинга, ребята надевают гидрокостюмы, им всем очень тепло».

Елена Прохорова, чемпионка мира по сапсёрфингу, отметила, что при минусовой температуре лучше много не ходить по доске, поверхность леденеет, хотя в гидрокостюме сохраняется комфортная температура

Спортсменка уже не первый раз в Никеле, как и российский лыжник, обладатель золота Олимпиады-2014 Александр Легков.

Александр Легков, российский лыжник: «Сейчас пробежали кросс и собирали мусор вокруг, хотя его на самом деле здесь не так уж и много. Здесь зона для отдыха, сюда люди приезжают, делают шашлыки, люди убирают за собой, а это здорово».

Помимо спортивных мероприятий на площадке фестиваля «Северный ветер» представлены творческие локации, например, с аквагримом, где каждый желающий делал свой образ более ярким и красочным. Кроме рисунков на лице и открытых участках тела, можно было нанести плотный слой блёсток через трафареты на любой вкус. И это далеко не всё.

Евгения Деменкова, волонтёр города Заполярный от АО «Кольская ГМК»: «На этом фестивале первый раз. До этого у меня были другие фестивали, но на «Северном ветре» первый раз. Мы представляем нашу локацию, в данный день мы плетём косички, очень яркие косички - украшаем этот пасмурный день яркими цветами. Вот поэтому все, кто приходит к нам, уходят с настроением».

Создавали настроение посетителям ещё и локации, где можно было перекусить.

К слову, на фестивале организовали ярмарку мастеров Мурманской области. На ней были представлены изделия из полимерной глины, лесные амулеты, плетёные корзинки, авторские картины, сувенирные пряники и различные игрушки.

- Я занимаюсь куклами текстильными, делаю их в разных техниках. Вот ватная игрушка, есть игрушки, которые представляют Беломорье.

- А у меня украшения и декор из полимерной глины.

- У нас тут корзины представлены, сделаны мастером - моей сестрой. Приехать она не смогла.

- Я представляю работы акварельные.

Ярмарка мастеров функционировала на протяжении всего фестиваля. В программе мероприятий отметился мастер-класс по сап-йоге с Марией Зубковой. Необычный формат, немного экстрима и неспешные медитативные практики. Все желающие могли выполнить их прямо на досках для сёрфинга.

Однако и для любителей подискутировать и послушать интересные лекции тоже нашлось место.

Лекцию от Екатерины Петрович о том, как питаться, чтобы быть здоровым, посетили люди разных возрастов. Ликбез пригодится и многим спортсменам.

На фестивале состоялись международные соревнования по сапсёрфингу среди профессионалов в двух видах: техническая гонка и спринт. В Мурманскую область прилетели участники из России, Киргизии, Казахстана и Беларуси. Для тех кто не смог посетить соревнования лично, организаторы запустили прямую трансляцию с места событий.

Официальное открытие международного фестиваля провели звёзды спорта Елена Прохорова, Александр Легков и представитель горно-металлургической компании «Норникель», при поддержке которой организовали такое масштабное событие.

По словам организаторов и посетителей фестиваля «Северный ветер», он становится всё лучше. Стало больше интерактивных площадок, мастер-классов, лекций. К тому же был запущен розыгрыш билетов на «ГастроИндастри фест», который состоится в Никеле уже в сентябре.