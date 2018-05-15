Яркий «макияж» для промобъектов Мурманска

Стену трансформаторной будки рядом с торгово-развлекательным центром украсили новым патриотичным граффити. Художественную работу посвятили Победе в Великой Отечественной войне.

Инициаторами акции «Граффити ко Дню Победы» стал Общероссийский народный фронт и «Объединение молодёжных центров и клубов». Организации впервые работали вместе над таким необычным проектом. Как они признались, что никаких сложностей во время творческого процесса не было, а для себя они почерпнули огромное количество плюсов. В первую очередь дали молодёжи возможность творческого самовыражения.

Работу разместили на стене трансформаторной подстанции недалеко от выезда со стоянки одного из торгово-развлекательных центров. Эта постройка принадлежит Мурманской ТЭЦ. Руководство предприятия откликнулось на творческое предложение и подыскало место, где выгоднее всего было расположить рисунок.

- Объектов у нас очень много, поэтому мы с удовольствием предоставляем их для разных акций, тем более что тематика патриотическая, - отметил Владимир Комаров, исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Акция призвана занять подрастающее поколение важным и патриотичным делом, а так же украсить город. Для Объединения молодёжных центров и клубов это уже не первые опыт.

Организаторы проекта вкладывают личные средства, закупая для художников краски. Надеются, что ещё несколько таких легальных граффити появятся в Мурманске до конца лета.